La Provincia chiede 632mila euro per affitto locali, tensostrutture per palestre e aule per la scuola

PESARO – Scuole superiori, la Provincia chiede al Ministero 632mila euro per affitti locali, tensostrutture per palestre e ‘moduli’ temporanei. Ecco il risiko delle aule per poter riprendere la scuola e garantire il rispetto delle prescrizioni anti-covid.



L’obiettivo è tornare a scuola in sicurezza. Il tempo stringe e la Provincia di Pesaro e Urbino ha risposto all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto scorso, in cui è stato chiesto agli enti locali competenti sull’edilizia scolastica di indicare, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, i fabbisogni per l’affitto di strutture e immobili, per il noleggio di tensostrutture, per l’acquisto di ‘moduli’ temporanei e per l’affitto di spazi e adattamento alle esigenze didattiche, da finanziare con le risorse messe a disposizione dall’art.32 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, attualmente in fase di conversione.

“«Mentre le precedenti assegnazioni di fondi da parte del Ministero – spiega il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia di Pesaro e Urbino Maurizio Bartoli – riguardavano esclusivamente gli edifici già adibiti a sedi scolastiche, per i quali abbiamo già ottenuto 750mila euro relativi a 9 microprogetti in via di ultimazione per l’adeguamento di spazi, questa volta vengono concesse risorse per reperire spazi esterni agli edifici attualmente in uso. Abbiamo risposto all’avviso pubblico nei ristretti tempi assegnati, chiedendo al Ministero un finanziamento di 632mila euro per specifiche esigenze: l’affitto e adattamento dei locali dell’ex scuola infermieri in viale Trieste 391 per ricavare 15 aule per il liceo ‘Mamiani’ di Pesaro; l’acquisto di ‘moduli’ temporanei per 6 aule dell’alberghiero ‘Celli’ di Piobbico; il noleggio di strutture temporanee per ricavare un’aula al ‘Marconi’ di Pesaro e per due aule all’Apolloni di Fano; l’acquisto di tensostrutture per le palestre dell’agrario ‘Cecchi’ di Pesaro e del liceo artistico ‘Scuola del Libro di Urbino’; il noleggio di container per collocare alcuni arredi del ‘Santa Marta’ di Pesaro e del ‘Volta’ di Fano spostati per creare nuovi spazi didattici; il trasporto di arredi e materiale scolastico».

La sede della provincia di Pesaro

L’auspicio di Bartoli è che il finanziamento richiesto venga concesso integralmente, nonostante le domande pervenute al Ministero da tutta Italia siano superiori ai fondi disponibili. «Va detto – aggiunge il dirigente del Servizio edilizia scolastica – che la Provincia era già stata lungimirante, prevedendo alcuni interventi con risorse proprie, come l’affitto dei locali dell’ex scuola infermieri, di proprietà dell’Arcidiocesi di Pesaro, per il trasferimento delle 15 aule per il ‘Mamiani’, dopo i sopralluoghi e le verifiche di adeguatezza degli spazi già effettuati. Questo intervento si realizzerà indipendentemente dai fondi del Ministero».