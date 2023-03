Proteggere l’impresa dai rischi, un patto tra Confesercenti Pesaro e assicurazione Generali

PESARO – Prende il via la convenzione tra Confesercenti Pesaro e Urbino e l’Agenzia Generali Italia di Pesaro Pertini (Pesaro, via Pertini, 119) che garantisce coperture assicurative agevolate per i rischi connessi alla tutela della persona e dell’attività, per proteggere i progetti personali e imprenditoriali in qualsiasi contesto.

Un’opportunità in più che Confesercenti riserva agli associati, compresi i rispettivi familiari conviventi, e che prevede sconti fino al 26% rispetto alle tariffe normalmente applicate su quattro ambiti: casa, persona, impresa e lavoro e settore auto.

La soluzione per la casa copre per danni verso terzi e tutela i beni contro eventi esterni, come ad esempio gli incendi, mentre quella per la salute e il benessere della persona offre tutele assicurative che prevedono indennizzi e rendite vitalizie in caso di inabilità a seguito di infortunio o malattia, percorsi di prevenzione personalizzati e rimborsi per le spese mediche.

Interessanti poi per gli operatori i moduli che riguardano più nello specifico l’impresa: ATTIVA Arti&Mestieri assicura le attività artigianali e manifatturiere del settore alimentare, metallurgico, tessile, chimico e dell’arredamento e protegge l’integrità del capitale investito; Generali Sei in Ufficio è la soluzione ideale per garantire alle giornate lavorative la serenità necessaria per svolgere al meglio l’attività, tutelando uffici e studi professionali secondo specifiche esigenze. Non può mancare infine la copertura assicurativa specifica per il settore auto che copre per danni da furto e incendio.

«Nel progetto di rinnovamento dei servizi che stiamo portando avanti –spiega il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo – c’è come primo obbiettivo quello di essere a fianco dell’associato per agevolarlo sia nella gestione d’impresa, sia nel quotidiano e la convenzione che firmiamo oggi in ambito assicurativo va certamente in questo senso. Siamo fieri di poter avere come partner una realtà come Generali che, per efficienza, esperienza e capillarità sul territorio rappresenta una garanzia di affidabilità e di competenza».

La convenzione sarà automaticamente attiva su tutto il territorio provinciale per le imprese iscritte a Confesercenti. Per informazioni tel. 0721.406782 – info@confesercentipu