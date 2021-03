Prostituzione a Fano: individuati tre appartamenti hot in Sassonia e Baia Metauro

FANO – Proseguono i controlli condotti dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano al fine di contrastare il fenomeno della prostituzione.



La lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine si è concentrata nella zona mare dove sono state individuate alcune abitazioni adibite a luoghi di incontro per il sesso a pagamento e autonomamente gestite dalle persone che le occupavano. I poliziotti hanno svolto tali accertamenti partendo dall’esame di alcuni annunci pubblicati sui siti online e sulle riviste. Le indagini hanno indirizzato gli agenti presso due abitazioni site nella zona della Sassonia, al cui interno gli agenti hanno identificato tre donne e un uomo, tutti stranieri regolari sul territorio nazionale, constatando la presenza di stanze riservate, dove veniva esercitato il meretricio.



Un terzo appartamento, in zona Baia Metauro, è stato casualmente individuato dai poliziotti che si trovavano sul posto, in abiti borghesi, per svolgere alcuni accertamenti. Nella circostanza, gli agenti, scambiati per potenziali clienti da una donna straniera dimorante nello stabile, sono stati fatti oggetto di inequivocabili offerte da parte di quest’ultima. Ulteriori approfondimenti verranno esperiti sulle persone identificate nelle succitate circostanze, al fine di verificare il mantenimento da parte di queste ultime dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.