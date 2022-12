Proposta di legge delle Marche per abbattere i lupi, Rossi (Civici): «M5S vittima dell’ambientalismo estremista»

PESARO URBINO – Abbattimento dei lupi, il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, risponde alle accuse della consigliera Marta Ruggeri sulla sua proposta di selezione dei lupi. «La collega Ruggeri oramai vittima come tutto il M5S dell’ambientalismo estremista e dei vagabondi/parassiti del eddito di Cittadinanza – afferma Rossi – dimostra di non conoscere la materia ed evidentemente non ha nemmeno letto la mia proposta di legge alle Camere per la gestione e la selezione del lupo e degli ibridi (sostenuta anche dal collega Bilò), parlando a sproposito. Infatti quello che proponiamo avviene anche in altri paese europei, in deroga alle normative comunitarie (indipendentemente se il lupo è protetto) o in Italia per altre specie. Non chiediamo lo sterminio di tutti i lupi come la Ruggeri crede (o come le è stato fatto credere da qualche suo collaboratore), ma la gestione di questo animale in caso di sovrannumero e attacchi cronici».



L’esponente dei Civici Marche chiude: «La Ruggeri, che ci addita come dei “populisti”, farebbe bene a girare e conoscere meglio quello che avviene nel nostro territorio dove si verificano attacchi di branchi di lupi ed ibridi non solo in campagna e verso animali d’allevamento ma anche verso animali domestici e persone alle porte delle nostre città. Invece di fare discorsi filosofici, la consigliera analizzi quello che sta succedendo e si assuma le responsabilità, senza elucubrazioni mentali e dietrologie».