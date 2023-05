Riconversione Fox Petroli, Marchionni (Lega): «Verso transizione energetica, i permessi siano rapidi»

Il consigliere presente in commissione Ambiente parla della proposta industriale. «Positivo per ambiente e occupazione»

PESARO – Gasdotto e nuovo progetto per ridurre l’impatto delle cisterne Fox Petroli. Sul caso interviene Andrea Marchionni (Lega, vicepresidente commissione ambiente e neo vicepresidente del consiglio comunale), presente all’audizione in commissione ambiente della Fox Petroli.

«Il gruppo consiliare Lega considera l’operazione una riqualificazione industriale che guarda al futuro in termini di transizione energetica, positiva anche in termini occupazionali di qualità. Anche dal punto di vista ambientale è tutto sommato un bene il riutilizzo dell’attuale sito, per evitare l’ulteriore consumo di suolo che avrebbe invece comportato lo spostamento. Senza considerare il rischio di veder trasferita l’attività in un’altra città».

«Ci auguriamo – conclude Marchionni – che l’iter dei permessi sia rapido, nel rispetto ovviamente dei più alti standard di sicurezza».