Primo giorno di scuola a Pesaro: 30 milioni di euro per l’edilizia. Ecco gli interventi

PESARO – Primo giorno di scuola, il Comune fa il punto della situazione sui plessi e i lavori. La denatalità pesa e nel territorio si perdono 1.000 alunni, con il trend che sembra peggiorare.

Il sindaco Andrea Biancani, insieme all’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia, all’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e all’assessore alle Nuove opere Riccardo Pozzi, hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli studenti e alle studentesse della città, come gesto di vicinanza alle comunità educative e agli istituti scolastici.

Il percorso è partito dalla scuola secondaria “Alessandro Manzoni” di Villa San Martino ed è poi proseguito con la primaria “Chiara Lubich” di Pantano; la primaria “G. Carducci” in centro storico; il nuovo polo 0-6 di via Rigoni a Soria e la primaria “G. Rossini”, attualmente ospitata nei locali dell’ex Conventino di Monteciccardo, per consentire i lavori di adeguamento e ampliamento dell’edificio originario di via Fabbri.

L’Amministrazione comunale di Pesaro ha investito circa 30 milioni di euro, tra nuove opere e interventi di manutenzione, per la riqualificazione e la costruzione di nuovi edifici scolastici in città.

Per le manutenzioni sono stati eseguiti oltre 25 interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, destinati agli edifici scolastici. Tra i principali: scuola Leopardi (Montegranaro – Muraglia, via Mantegazza): avviato un cantiere da 2,28 milioni di euro per la riqualificazione energetica che consentirà di rendere l’edificio più sicuro, bello efficiente e accogliente per i circa 300 studenti che lo frequentano, insegnanti e tutto il personale.

Arca delle Colline (Santa Maria dell’Arzilla, strada Santa Maria dell’Arzilla): conclusi a marzo 2025 i lavori da 450mila euro per isolamento, nuova copertura, infissi e sistemazione degli spazi interni ed esterni.

Infanzia Mary Poppins (Colombarone, via Vicolungo): lavori da 359.900mila euro in corso, che non impatteranno con il normale svolgimento dell’attività didattica. Nello specifico, i lavori fanno riferimento alla tinteggiatura, la riqualificazione di spazi della crescita, riqualificazione sotto il profilo energetico e dell’efficienza.

Infanzia La Giostra (Pantano, via Filzi): conclusi a settembre 2024. L’intervento di efficientamento da 540mila euro ha visto la sistemazione dell’area ludica esterna, il rifacimento dei marciapiedi esterni, il ripristino della recinzione (lato parco) con staccionata in legno, riqualificazione energetica dell’edificio, interventi di sostituzione degli infissi e realizzazione del cappotto termico.

Infanzia Peter Pan (Porto, via Livorno): programmata la partenza dei lavori di rigenerazione per oltre 100mila euro che permetteranno di rendere più accessibili, sostenibili e confortevoli gli ambienti. I lavori si concentreranno anche sulla sistemazione del cornicione e la sostituzione di tutti gli infissi.

Scuola Tre Giardini (Cinque Torri, via Recchi): importo complessivo di 195mila euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Scuola G. Rossini (Monteciccardo): 27mila euro per il trasloco nei locali dell’ex Conventino che ospiterà le classi in vista dell’ampliamento e riqualificazione della sede originaria.



Di seguito i 200 mila euro di interventi – che rientrano nei 3,5 milioni complessivi – realizzati nel solo periodo luglio-agosto, con numerosi plessi che hanno beneficiato di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui la materna Il Giardino Fantastico (Loreto, via Madonna di Loreto); nido Albero Azzurro (Santa Veneranda, via Boni); nido Arcobaleno (Muraglia, via Ariosto); primaria Lubich (Pantano, via Nitti); primaria Manzi (Pantano, via Salandra); nidoAquilone (Villa San Martino, via Togliatti); nido Mondogaio (Pantano, via Martini); ex Olivieri – uffici istituto Pirandello(Pantano, via Confalonieri); scuola dell’infanzia Tre-Sei (Borgo Santa Maria, via Monte Argentario; scuola infanzia Skarabokkio (sede provvisoria in Viale Trieste); nido Alberone (Soria, via Gattoni); scuola dell’infanzia Mille Luci(Candelara, strada di Rondello); primaria Carducci (Centro storico, via Gramsci); primaria Mondaini (Santa Veneranda, via Boni); scuola dell’infanzia Lo Specchio Magico (Porto, via Gorizia); scuola dell’infanzia Gulliver (Loreto-Muraglia, via Flaminia).

Inoltre, a seguito dei danni causati dal maltempo il 20 agosto, il Centro Operativo Comunale e Aspes, oltre alle attività ordinarie e straordinarie per il ripristino delle strade principali della città, sono intervenuti anche nelle scuole, nei nidi e negli edifici scolastici – compresi i giardini e le aree verdi – così da garantire la piena fruibilità degli spazi già dal primo giorno di scuola.

Ma ecco le nuove opere per un totale di 25,5 milioni di euro di cantieri, su 8 interventi:

Anna Frank (Santa Maria delle Fabbrecce): avviata la demolizione e ricostruzione della primaria con 3,6 milioni di euro. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali, in cui spiccheranno ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. Le superfici, in vetro, avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale.

Polo 0-6 di via Rigoni (Soria): concluso con un investimento di 3,7 milioni di euro, finanziato dal PNRR, e consegnato in anticipo sui tempi previsti. l’8 settembre 2025 è stata la sua prima apertura e accoglie i piccoli dell’Alberone (nido 0-3 anni) e quelli della scuola dell’infanzia Skarabokkio (3-6anni).

Palestra di via Lamarmora: proseguono i lavori per la nuova struttura da 3,8 milioni e che presto sarà consegnata alla città.

Nido di Torraccia: in corso il cantiere da 2,16 milioni (PNRR).

Scuola primaria Manzoni (Villa San Martino): in corso la riqualificazione e rigenerazione sismica da 5,5 milioni(PNRR).

Scuola media Dante Alighieri (Soria): in corso l’ampliamento e l’adeguamento sismico per 5,4 milioni.

Primaria G. Rossini (Monteciccardo): lavori di ampliamento e riqualificazione per 660mila euro.

Nuova mensa Pirandello (via Nanterre): conclusa e inaugurata a maggio 2025, per un valore complessivo di 715.516 euro.