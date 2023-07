Primaria Mascarucci in viale Trieste, Centrodestra Pesaro: «Interrogativi sulla sicurezza dopo il sisma»

PESARO – Da settembre, la primaria Mascarucci si sposterà in viale Trieste 296, per garantire l’attività didattica ed educativa in sicurezza e in spazi adeguati. Un cambio di sede valido a partire dal prossimo anno scolastico, per le 14 classi frequentate dai 250 bambine e bambini dell’edificio di Soria. In viale Trieste già si trovano le altre classi della scuola media.

Tutto questo a causa dei danni causati dal terremoto e per consentire i lavori di realizzazione del Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni, l’Università andrà a Muraglia.

I consiglieri comunale di Centrodestra (Lega, Prima c’è Pesaro, Forza Italia e Fratelli d’Italia) raccolgono le preoccupazioni espresse dai genitori.

«Siamo rimasti stupiti da una decisione tenuta fino all’ultimo chiusa in un cassetto. Se i controlli hanno indicato che l’edificio di via Agostini è stato danneggiato dal sisma perchè si è deciso di spostare la Mascarucci alla Pesaro Studi solo ora? Come mai si è aspettato così tanti mesi per rendere operativa questa decisione? Abbiamo presentato una interrogazione raccogliendo gli interrogativi di alcuni genitori rimasti sorpresi di questa decisione chiedendo chiarimenti all’amministrazione».



Per i consiglieri «Il gioco di incastri sulle scuole che si è innescato in questi mesi a seguito dei cantieri e del terremoto sommato alle spiegazioni parziali sulla sicurezza degli edifici scolastici hanno innescato una serie di interrogativi da parte delle famiglie a cui vorremmo fosse data una risposta rassicurante, logica e coerente. In particolare, visto che lo spostamento è dovuto a ragioni di sicurezza, ci chiediamo se ci sono altre situazioni che creano allarme a seguito delle verifiche fatte dai tecnici nel corso di questi mesi. Lo scopo dell’interrogazione non è certamente quello di polemizzare senza ragione, ma quello di permettere una informativa sullo stato di salute delle scuole di Pesaro e per cercare anche soluzioni condivise su eventuali spostamenti».



Il risiko delle scuole non piace. «Certamente alcune scelte compiute dall’amministrazione comunale non ci hanno trovati concordi, come nel caso dell’alienazione di una scuola come la Ex Media Olivieri (che oggi ospita le classi della Manzi) che non solo è all’interno di una graduatoria per finanziamenti, ma la cui vendita porterebbe solo 1 milione nelle casse comunali, cifra totalmente insufficiente per attuare investimenti alternativi.

Per di più va considerato che, sempre da settembre 2023, anche la scuola dell’infanzia Skarabokkio si trasferirà in viale Trieste, in un edificio che, stando alle parole del Direttore generale della Provincia, Marco Domenicucci, risulta agibile solo per il piano terra mancando invece la certificazione riguardo alla prova di carico dei solai dei piani superiori».