La prima del Rossini Opera Festival, il red carpet pesarese fa il pieno

Una Zelmira inedita e spettacolare ha aperto il 46esimo Festival che si svolgerà tutto nel centro storico di Pesaro tra l'Auditorium e il teatro Rossini

PESARO – È iniziato il Rossini Opera Festival e il red carpet pesarese ha accolto tanti volti noti locali.

Una Zelmira inedita e spettacolare ha aperto il 46esimo Festival che si svolgerà tutto nel centro storico tra l’Auditorium e il teatro Rossini che ospita le altre tre opere in programma.

Presente il governatore Francesco Acquaroli che ha detto: «Il ROF è un biglietto da visita a livello internazionale che richiama nelle Marche appassionati ed estimatori da tutto il mondo. In questi anni lo abbiamo sostenuto con orgoglio. La lirica per la nostra regione è una ricchezza e una forte leva per la cultura, il turismo, l’economia del territorio. Abbiamo la consapevolezza di avere un enorme patrimonio che dobbiamo sempre di più sostenere e promuovere».

Tra gli altri, la prefetta Emanuela Saveria Greco, Mirco Carloni, Daniele Vimini, Nicola Baiocchi, Micaela Vitri, Paola Tittarelli. Assieme ai vertici del Rof, Ernesto Palacio e Cristian Della Chiara, c’erano molti sovrintendenti dei più importanti enti lirici italiani: Verona, Bologna, Napoli, Torino, Roma, Palermo e Bergamo. Ma anche Colonia, Valencia e Shanghai.

Si sono anche visti melomani da Usa, Giappone e Corea. Nutrita la partecipazione della stampa, nazionale ed estera.

«Il Rossini Opera Festival è una vetrina culturale di altissimo livello, capace di portare nella nostra città artisti e pubblico da tutto il mondo. Un evento che valorizza non solo il nostro territorio, ma anche la nostra identità culturale, rafforzando Pesaro come polo internazionale della musica». Ha detto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani.

«Avere il festival nel cuore della città è una bella opportunità per tutti, che ci consente di sfruttare al meglio il centro e il mare. Quest’anno abbiamo scelto di anticipare, fino da un’ora, l’inizio delle opere, per consentire agli spettatori di godersi, all’uscita, una città ancora viva e accesa. Una scelta per il pubblico e un segnale di rispetto nei confronti di chi gestisce le attività, ristoranti e bar in particolare».

E ancora: «Una serata speciale, impreziosita dalla città illuminata da oltre 8 mila fiammelle. Due grandi eventi dal respiro nazionale e internazionale, che sono una grande occasione per tutto il tessuto economico e turistico, capace di attrarre in città migliaia di visitatori da tutto il mondo, generando ricadute positive per ristoranti, alberghi, negozi. Grazie al Rossini Opera Festival Pesaro si conferma una città di cultura viva, dinamica, aperta al mondo».