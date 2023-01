Prevenzione, il sindaco di Vallefoglia: «Servono casse di espansione in caso di piena del Foglia»

VALLEFOGLIA – Detriti e fiume potenzialmente pericoloso, il Foglia osservato speciale.

Il sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, dopo avere inoltrato alla Regione una lettera dove veniva richiesto un intervento urgente di rimozione degli accumuli di materiale legnoso formatosi ai piedi del ponte di Montecchio, sollecita nuovamente il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche all’inizio dei lavori per la realizzazione delle casse di espansione e delle aree di laminazione lungo il corso del fiume Foglia.

«Come più volte segnalato – spiega il sindaco – queste opere sono di fondamentale importanza perché in caso di piena del fiume o di un’apertura forzata imminente della diga di Mercatale, sarebbero in grado di attutire e rallentare la velocità dell’acqua proteggendo i ponti, le strade e i centri abitati da eventuali danni. Altro importante intervento più volte richiesto è quello della messa in sicurezza del lago di “Ceccolini” posto a monte di Montecchio e della pulizia del Fosso Taccone che in caso di forti piogge potrebbe rompere gli argini e se il canale si dovesse trovare ostruito causerebbe notevoli problemi a tutte le abitazioni del centro abitato mettendo in pericolo anche i cittadini di Montecchio. Con queste premesse – conclude il Sindaco – auspichiamo che questi interventi già programmati da diversi anni e alcuni già finanziati vedano al più presto l’avvio dei lavori, per garantire la sicurezza a tutte le frazioni presenti lungo tutta l’asta fluviale del fiume Foglia ed evitare così anche in futuro eventuali disastri causati dai forti nubifragi che oggi sempre più spesso si verificano».