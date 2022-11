FANO – Il presidente del Senato Ignazio La Russa si recherà nella giornata odierna a Fano per ricordare Anastasia. Ad annunciarlo è stato lo stesso politico a Palazzo Madama dopo il minuto di silenzio osservato in ricordo di tutte le vittime di femminicidio: «Venerdì mi recherò dove è stata uccisa una donna venuta in Italia da lontano, dall’Ucraina, e ha trovato a Fano la morte per femminicidio».

Parlando di questa piaga sociale la seconda carica dello Stato ha detto: «Si tratta di un fenomeno criminale estremamente complesso, una grave violazione dei diritti umani. Un fenomeno che spesso nasce dall’ignoranza e dall’intolleranza, e che si alimenta nelle disparità che ancora esistono nelle famiglie, nelle scuole e in ogni ambito della nostra società. Ed è anche figlio di una cultura, per fortuna non nostra, di matrimoni combinati e che punta a condannare chi si ribella».



L’arrivo dell’Onorevole a Fano è previsto alle 15 davanti al Comune: ad attenderlo ci sarà una delegazione formata dal Prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi, dal sindaco Massimo Seri e da altre autorità. Dopo l’incontro La Russa andrà in via Trieste dove Anastasia abitava per deporre rose rosse in sua memoria.