Un premio ai due agenti di Pesaro che evitarono una strage in famiglia

PESARO – Coraggio e professionalità per evitare una strage, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per ringraziare due agenti di polizia.

Nell’episodio i due agenti del reparto Volanti Vincenzo Ciavarrella e Tommaso Scafuto il 7 luglio dell’anno scorso riuscirono, intervenendo prontamente in via Goito, a sedare una furibonda lite familiare che vedeva coinvolti madre, figlio e figlia.

In particolare la signora era a terra priva di sensi sulle scale. Ma si percepiva un forte odore di gas, così gli agenti sono entrati e hanno subito chiuso i rubinetti della cucina. All’interno un ragazzo aveva una mazza con cui minacciava la sorella. È stato fermato e tutto si è risolto per il meglio.

Il documento, presentato da tutti i capigruppo consigliari e firmato dai consiglieri Dallasta, Redaelli e Murgia esprime, inoltre, «riconoscenza, attestazione di stima e vicinanza anche a tutti gli operatori di polizia della questura di Pesaro-Urbino. In questo momento difficile che ci troviamo ad attraversare con il Covid, vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutte le forze dell’ordine – dice Dallasta (Lega) – La lite familiare dell’estate scorsa è stato uno dei tanti interventi che questi ed altri agenti hanno compiuto nel 2020 e che hanno visto persone disperate tentare il suicidio. Solo questi due agenti nel 2020 hanno fatto dai 5 ai 7 interventi, che hanno visto scongiurare tentativi di suicidio. I fatti si sono succeduti tutti lungo l’arco dell’anno e hanno visto impegnati non solo gli agenti di polizia ma anche altre forze dell’ordine. Gli agenti – continua Dallasta – devono fare percorsi interiori per sopportare ogni giorno queste situazioni così gravi. Dobbiamo cercare attraverso i servizi sociali e tutte le forze che il Comune ha a disposizione di contrastare queste situazioni così difficili di perdita della dignità umana, che in questo periodo possono capitare in maniera frequente».

Il presidente del consiglio comunale Marco Perugini sottolinea che «come amministrazione siamo tutti i giorni sottoposti a tutta una serie di nuove sfide sociali ed umane e dobbiamo dire grazie a tutti coloro che si trovano in prima linea e cercano di fronteggiare le nuove sfide che hanno un forte carattere umano».