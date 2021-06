Prefettura Pesaro, controlli serrati per la movida in zona bianca

PESARO – Verso la zona bianca, ma controlli speciali sulla movida notturna

Il Prefetto Tommaso Ricciardi ha convocato e presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato i Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco del Comune di Pesaro unitamente al Comandante della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale del capoluogo.

I componenti del Comitato, nel rilevare che la situazione globale dell’ordine e della sicurezza pubblica appare allo stato attuale sotto controllo, hanno fatto presente che occorrerà comunque mantenere sempre alto il livello di guardia affinchè il trend positivo venga confermato anche nel corso dei prossimi mesi.

Una attenzione particolare nella azione di contrasto allo spaccio e ai bivacchi, con l’ulteriore implementazione della videosorveglianza, sarà garantita nell’area del Parco Miralfiore, alla Stazione Ferroviaria di Pesaro e nelle zone a ridosso, continuando l’attività coordinata delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

Nel corso della riunione il Prefetto ha evidenziato la necessità che venga implementata dal 21 giugno prossimo, giorno in cui anche la Regione Marche sarà collocata in zona bianca con il venir meno del coprifuoco, l’attività di monitoraggio del territorio da parte delle Forze di Polizia e della Polizia locale, in particolare nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento frequentate principalmente da giovani nelle fasce orarie della “movida” e nelle giornate festive e prefestive, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione e contrasto necessarie per impedire comportamenti difformi a quanto previsto dal quadro regolatorio delle norme antiCovid-19.

Ammontano a 186.050 i controlli sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 eseguiti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali dall’inizio della pandemia ad oggi, con la contestazione di 3.416 violazioni. Sono invece 62.425 le attività o gli esercizi controllati con 140 illeciti contestati. Nella sola giornata del 17 giugno, sono state controllate 160 persone, con la contestazione di 2 violazioni, e 31 attività commerciali.