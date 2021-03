Prefettura Pesaro, confronto coi sindaci per ulteriori limitazioni in caso di assembramenti

Nello scorso weekend messo a dura prova il sistema dei controlli per la tantissima gente nei locali. 63 verbali di cui 6 ai locali

PESARO – Pronti a ulteriori limitazioni negli spazi pubblici se si ripeteranno situazioni di assembramento. Si è tenuta la consueta riunione settimanale del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione di tutti i Sindaci della provincia, delle Autorità Sanitarie e dell’Ufficio Scolastico provinciale per un aggiornamento sull’andamento dell’epidemia, sulla campagna di vaccinazione in corso, sulla situazione nelle scuole e sull’attività di controllo circa l’osservanza delle misure di contenimento contro la diffusione del contagio.

A questo ultimo riguardo è stato sottolineato come lo scorso weekend sia stato caratterizzato dalla presenza di tantissima gente nei centri della costa, in particolare di Pesaro e Fano, e nei comuni e nelle aree dell’entroterra a forte richiamo turistico, tra cui il comune di Urbino.

È stato pertanto messo a dura prova il dispositivo di controllo imperniato sulle Forze di polizia e la Polizia locale, che è stato costretto ad elevare nelle sole giornate di sabato e di domenica ben 63 verbali di cui 6 nei confronti di attività commerciali, con conseguente disposizione di chiusura temporanea delle attività, a motivo del mancato rispetto delle disposizioni no-Covid. Tanti i controlli e le situazioni difficili, dal rave party clandestino al sushi bar affollato.

Il dispositivo di controllo già ulteriormente potenziato nello scorso fine settimana, sarà confermato nella sua configurazione anche nel prossimo weekend, sebbene l’avvenuto passaggio della provincia nell’area arancione, con la chiusura di bar e ristoranti (se non per l’asporto e la consegna a domicilio) e le restrizioni sugli spostamenti fra comuni dovrebbero ridurre il numero delle persone nelle aree più frequentate del territorio.

Si è convenuto infine sulla necessità di raccomandare ancora una volta ai cittadini di osservare scrupolosamente tutte le misure e le precauzioni di prevenzione contro la diffusione dell’epidemia. La Prefettura fa sapere che nel caso di nuovi, diffusi assembramenti, è pronta a valutare nei prossimi giorni, d’intesa con i Sindaci dei comuni maggiormente interessati, l’adozione di ulteriori limitazioni.