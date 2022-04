Pesaro, al porto la prima isola ecologica per la raccolta delle plastiche della pesca

PESARO – Questione di giorni e verrà installata una Isola Ecologica al porto per la raccolta delle plastiche, e non solo, derivanti dall’attività di pesca dei pescatori.

Soddisfatto il consigliere Regionale Andrea Biancani: «Un risultato possibile grazie alla Legge Regionale che ho presentato nel 2018 contro le plastiche in mare e sulle spiagge. L’isola ecologica è il frutto di un lavoro che ho seguito in questi anni insieme all’Assessore Heidi Morotti che ha visto la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti. I lavori dovrebbero concludersi entro qualche settimana. La legge che ho presentato è la prima legge in Italia che punta a ridurre i rifiuti in mare e nelle spiagge che ci consente di avviare un percorso per riconoscere ai pescatori il ruolo di sentinelle del mare».

La norma mira a promuovere la raccolta differenziata nei porti e incentivare il conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente per contrastare l’abbandono in mare di attrezzi per la pesca e l’acquacoltura.

Negli oceani e nei mari le materie plastiche superano ormai l’80% dei rifiuti e la percentuale è destinata a crescere. Una busta di plastica resta in mare 10-20 anni, una bottiglia 450 anni, le stoviglie da 100 a 1000 anni. Nelle Marche la plastica si conferma il materiale più trovato sia in mare sia sulle spiagge. Secondo una indagine di Legambiente, nelle 7 spiagge marchigiane monitorate quest’anno, il 95,2% dei rifiuti è rappresentato da oggetti in plastica, piccoli frammenti per il 77,8%, per il 3,1% sono reti tubolari per l’allevamento dei mitili.