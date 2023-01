Porto di Pesaro, oltre 10 mila passeggeri verso la Croazia. Dati in crescita

PESARO – Al porto di Pesaro, crescono i passeggeri per la Croazia e i crocieristi. Il turismo rappresenta un segmento chiave per l’economia e grazie al Cantiere Rossini il porto si sta accreditando sempre di più come un punto di riferimento per la nautica e tutto il comparto. A fornire i dati l’autorità di sistema portuale del mar Adriatico centrale.

Nel porto di Pesaro, sono cresciuti nel 2022 sia il traffico dei passeggeri, grazie al collegamento veloce per la Croazia, sia i crocieristi in transito. A bordo delle crociere, sulla direttrice dal mare Adriatico al Mediterraneo, hanno viaggiato 782 persone, erano state 110 nel 2021. I passeggeri per la Croazia sono passati da 3.944 nel 2021 a 10.052 nel 2022.

«Gli scali del sistema portuale del mare Adriatico centrale segnano un buon dinamismo – afferma il presidente Adsp Vincenzo Garofalo – La tendenza che emerge dai dati del 2022, pur risentendo ovviamente delle incertezze internazionali, mostra il vantaggio della posizione geografica dei porti di nostra competenza sia per i traffici delle merci sia per i passeggeri».