Portali, verde e cielo stellato: ecco il nuovo allestimento estivo di viale Trieste a Pesaro

PESARO – Estate in arrivo, via all’allestimento di viale Trieste.



Sarà luminoso, accogliente, con più verde e che racconta, a cittadini e visitatori, le unicità di Pesaro. È il nuovo allestimento estivo scelto dal Comune per viale Trieste, che dai primi di giugno al 31 agosto renderà più viva l’area pedonale del lungomare pesarese.

«Abbiamo pensato a degli allestimenti che potessero valorizzare al meglio la passeggiata principale della stagione estiva, con un’organizzazione che fosse funzionale alle attività economiche e che raccontasse ai visitatori la nostra identità – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Le ultime settimane sono state vivaci per la nostra città. Complici le feste di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, la concomitanza dei tornei sportivi giovanili, la proposta culturale, culinaria e di shopping, abbiamo visto migliaia di turisti e cittadini tra centro storico e lungomare. Ci stiamo preparando a vivere una grande una stagione estiva, con un ricco programma di iniziative ed eventi culturali di altissima qualità e momenti di svago pensati per tutte le età. Una politica che vuole rendere la nostra città sempre più stimolante, bella e accogliente e che sappia raccontarsi a chi ci fa visita».

È proprio seguendo queste idee che sono stati pensati i nuovi allestimenti estivi del lungomare. Un luminoso, suggestivo e romantico cielo stellato; fioriere e sedute bianche, alcune nuove altre recuperate dalle passate stagioni, ripulite e riverniciate «la volontà è quella di ottimizzare le risorse e il materiale già a disposizione dell’Amministrazione, ma senza rinunciare agli elementi di novità. Tra queste le quattro panchine artistiche dedicate a Pesaro Città della Musica, della Bicicletta, dei Motori, della Cultura, con illustrazioni e frasi che richiamano ad alcuni degli elementi identitari del nostro territorio». Poi tanto verde, «abbiamo optato per una selezione di piante resistenti non fiorite, con una gestione sostenibile perché richiedono una bassa quantità d’acqua. Una caratteristica importante in vista dell’estate, quando il tema dell’emergenza idrica diventa centrale». Ancora, due portali, che daranno il benvenuto nell’area pedonale ai cittadini, e i mercatini e gli spazi d’arte in via Trieste, corrispondenza dell’incrocio con viale Pola.

Gli elementi d’arredo verranno posizionati nel tratto di viale Trieste (lato porto) compreso tra viale Zara e viale Paterni, lungo la fascia che attualmente è destinata alle soste delle auto. Qui si alterneranno spazi pubblici «pensati per essere dei piccoli salotti della città, alle aree destinate all’occupazione di suolo pubblico concesso a bar e ristoranti che ne hanno fatto richiesta. L’allestimento è stato pensato per rafforzare l’attrattività dell’area, attraverso uno spazio che unisce bellezza, cultura, identità, accoglienza e opportunità per le attività economiche. Il lungomare è sicuramente uno dei luoghi più fotografati in estate, ogni installazione è voluta per creare momenti da condividere, anche sui social, per far sì che cittadini e turisti siano i primi a promuovere Pesaro».

La nuova regolamentazione della viabilità di viale Trieste, comunicata ai cittadini e alle attività con largo anticipo lo scorso marzo, sarà in vigore a partire dal 31 maggio fino al 31 agosto ed è stata pensata per tenere insieme le esigenze di tutti: residenti, turisti, attività e giovani. «L’area sarà suddivisa in tre zone. Rispetto allo scorso anno, facendo seguito alle richieste che ci sono arrivate, abbiamo aggiunto un’ora in più al carico e scarico delle merci, che si potrà effettuare fino alle 12. La prima area (gialla) è quella compresa tra piazzale della Libertà e viale Zara, sempre transitabile, tranne il venerdì, sabato e domenica che diventerà ztl dalle 19 alle 6. La seconda area (verde) è quella compresa tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Da Vinci a via Paterni e sarà area pedonale tutto il giorno, con transito dalle 6 alle 12 per il carico e scarico. La terza area (arancione) è aperta al traffico tutti i giorni fino alle 19, dopodiché diventerà ztl e sarà transitabile solo da chi avrà il permesso. Con questa ri-organizzazione nei week end di giugno, luglio e agosto viale Trieste sarà quindi sempre pedonale a partire dalle 19».