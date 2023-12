Ponte dell’Immacolata, tanti appuntamenti natalizi a Fano e nella Val Metauro

Dall’8 al 10 dicembre, in occasione del Ponte dell'Immacolata torna "Il Natale che non ti aspetti": mercatini e tanto alto accenderanno i comuni del pesarese

PESAO – UBINO – Un lungo weekend avvolti nella magia del Natale. Dall’8 al 10 dicembre, in occasione del Ponte dell’Immacolata, i mercatini più originali del centro Italia stupiranno il pubblico con un programma ricco di appuntamenti.



La magia di Candele a Candelara torna con la sola luce delle candele tra mercatini natalizi, presepi, laboratori della bottega degli elfi, trenini, spettacoli con gli artisti di strada, trampolieri luminosi, folletti suonatori, giocolieri e musica itinerante.



Il Natale più a Fano con il villaggio di Natale, le vie dei presepi, con San Marco, uno dei più originali d’Italia e con il presepe marinaro e della Trave, il light design a San Francesco, il villaggio sul ghiaccio insieme a una ricca programmazione di eventi e spettacoli.



Gradara attenderà i visitatori alle porte del Castello di Natale con Babbo Natale, gli elfi e poi spettacoli con giullari e majorettes, concerti natalizi.



A Frontone, tre giorni per immergersi nella magia del Castello di Babbo Natale, in un percorso di delizie, di artigianato artistico, enogastronomia interna con degustazione di prodotti locali, musica, giochi, animazioni, spettacoli e tante idee regalo per lo shopping natalizio. L’8 e il 10 dicembre il borgo sarà arricchito da scene del Presepe vivente “Le Terre del Catria Vivono il Presepe” di Paravento di Cagli.



Natale a Mombaroccio ospita il mercatino e le tipiche casette nella via principale e nella piazza, le diverse esposizioni di ambienti invernali che si trovano nei vicoli tra cui il paesaggio montano, il paesaggio invernale, i presepi artigianali creati da artisti del luogo. E poi lo spettacolo unico della nevicata artificiale.

Da non perdere a Mondolfo (domenica 10 dicembre) la fantastica e unica corsa dei biroccini, grazie all’abilità e alla fantasia dei costruttori di questi simpatici mezzi. Ci saranno i Mashup con canti natalizi e per tutti i bambini una caccia al tesoro di Babbo Natale, uno show di magia, baby dance e balli.

A Urbino, Le Vie dei Presepi portano i visitatori negli antichi locali di alcuni palazzi nobiliari e monumenti architettonici, dove sono esposti sezioni di micropresepi, opere moderne e tradizionali di artisti e scultori, così come alcune natività originali in legno di montagna, bambù, ceramica etc, e altre provenienti da tutto il mondo.

Natale a Montefelcino anima il castello con una miriade di iniziative così come a San Costanzo da vivere nei castelli di San Costanzo, Cerasa, Stacciola e Solfanuccio e Serrungarina con il Mercatino di Natale nel borgo e nei vicoli gli zampognari del Montefeltro e di Babbo Natale sui trampoli.

Inaugurano poi gli eventi delle altre destinazioni de Il Natale che non ti aspetti: Magico Natale a Fossombrone, lo spettacolo di luci illumina il fantastico percorso fino al bosco dove ha sede l’ufficio postale di Babbo Natale insieme a nonna Elfa e alla magia di Mago Polpetta. 250 magiche lanterne, 3500 mt di luci, un gigantesco albero di natale e tanti alberelli addobbati dai bambini faranno da scenario. Immancabile lo Snow&Show, con 20 postazioni, lo spettacolo di neve che scenderà accompagnato da giochi di luce, musica, dolci natalizi, castagne e vin brulè.



A Pergola, città dei Bronzi dorati, apre Tepore in Abetaia in Cioccovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato serviti in un paesaggio incantato di abeti con decorazioni in lana riciclata donata da tutti i cittadini che hanno a cuore le feste di Natale. Stand gastronomici, vin brulé e dolci da leccarsi i baffi, artigiani che ci insegnano a creare addobbi natalizi e non solo, con i laboratori di ‘Aspettando il Natale’ e visite guidate in uno dei borghi più belli d’Italia.



Natale a Cagli porta le atmosfere uniche delle festività nei palazzi, nelle chiese e nel centro storico attraverso animazioni itineranti, concerti, laboratori creativi e tematici, mercatini e presepi.



Natale a Fermignano parte l’8 dicembre e continua per tutti i weekend del mese fino al 6 gennaio con un intenso programma che vede la piazza e le vie del centro animarsi di numerose iniziative che coinvolgono commercianti, associazioni, scuole e famiglie.



Da segnalare ‘Betlemme a Talacchio’ con un chilometro di presepe lungo il paese con oltre 300 figure, e poi ancora mercatini, rappresentazioni di antichi mestieri e tantissime sorprese.



Natale a Montemaggiore al Metauro alza il sipario al castello con la possibilità di cenare nella taverna di Babbo Natale. A teatro c’è lo spettacolo per tutte le famiglie con special guest ‘Il San Costanzo Show’ e poi tante delizie e novità come la collaborazione con l’AIC (Associazione italiana Celiachia) con uno stand di proposte gustose, dall’antipasto al dolce.



Natale a Sassocorvaro si anima con E’ Natale batti il ciocco. Anche la Rocca Ubaldinesca farà da scenario con laboratori, letture e cantastorie dedicati ai bambini e per le vie del borgo musiche, slitta di Babbo Natale, consegna delle letterine, stand con delizie natalizie e mercatini di prodotti tipici.