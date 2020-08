«Ponte sul Foglia mai realizzato e fidejussioni da 1 milione, vogliamo chiarezza»

PESARO – Ponte ciclopedonale sul Foglia, la Lega vuole vederci chiaro sulla fidejussione del Comune.



A intervenire è il consigliere Roberto Biagiotti che ha presentato una interrogazione in Consiglio Comunale assieme a Emanuele Gambini di Prima c’è Pesaro-Fdi.



«A tutt’oggi il ponte ciclopedonale decantato e promesso sul fiume Foglia non ha ancora visto la luce, e non si hanno notizie veritiere e certe sulle fidejussioni legate all’opera in questione. Il verbale di deliberazione n° 165 del 20 dicembre 2010 del Consiglio Comunale di Pesaro, registrava l’approvazione dell’opera con 24 voti favorevoli e 7 voti d’astensione su 31 votanti. A questo punto, dopo tanti anni ci chiediamo se l’Amministrazione è ancora decisa a costruire il ponte promesso, visto che in quella zona sia i cittadini che hanno comprato casa che le varie attività aspettano questa infrastruttura da più di 10 anni».



Biagiotti tira in ballo anche le fidejussioni legate alla costruzione del ponte chiedendo se «sono ancora in essere o sono state poste a riscossione? Per questo vogliamo avere copia dei rinnovi annuali delle due fidejussioni per un totale di 1 milione di euro. Se sono state poste a riscossione le fidejussioni le stesse erano coperte? Quanto denaro è entrato nelle casse dell’Amministrazione Comunale? Con i proventi delle polizze eventualmente riscosse cosa è stato fatto? E infine in caso di riscossione delle polizze e soldi non vincolati al progetto, con quali soldi e in che tempi verrà realizzato il ponte ciclopedonale?».



Questi gli interrogativi del consigliere della Lega pesarese.