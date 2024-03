Polizia Urbana, Centrodestra Pesaro: «Maggiore stretta su petardi e parcheggiatori abusivi: il regolamento torna in commissione»

PESARO – Regolamento di polizia municipale, la modifica dovrà tornare in commissione.

«L’attuale regolamento di polizia urbana è vecchio di novanta anni, e da almeno sei anni l’amministrazione comunale di Pesaro sarebbe dovuta intervenire per cambiarlo. Quindi finalmente ci si è decisi e di questo ne siamo soddisfatti – esordiscono i consiglieri comunali di minoranza Andrea Marchionni (Lega), Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro), Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia) e Francesco Totaro (Gruppo misto), appartenenti alla commissione sicurezza – Ma perchè la giunta si riduce solo adesso, al termine del suo mandato, a redigerlo? E perchè lo vuole fare in fretta? Poco comprensibile la fretta dell’amministrazione di voler approvare un così importante regolamento per la cittadinanza senza un’adeguata discussione in sede di commissione, come da noi richiesta più volte. Questo avrebbe permesso a tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, di dare il loro apporto. Un metodo virtuoso che è stato infatti seguito per il nuovo regolamento del consiglio comunale, che ha avuto almeno sette o otto passaggi preliminari».

Secondo i consiglieri di centrodestra questo nuovo regolamento di polizia è una buona versione, che però potrebbe essere molto migliorata anche con un altro solo passaggio in commissione. «Avrebbero potuto preparare il nuovo regolamento mesi o anni fa e non aspettare la scadenza elettorale. Andrea Marchionni ed Emanuele Gambini presenteranno emendamenti che riguardano una maggiore stretta su petardi, parcheggiatori abusivi, questuanti all’entrata dei supermercati e spaccio, una migliore precisione delle sanzioni applicate e altro riguardante la tutela dei beni pubblici e aree verdi».

Il regolamento però non è stato discusso e i consiglieri apprezzano la disponibilità dell’assessore Belloni di rimandare il voto in Consiglio Comunale, in modo da poter discutere del miglioramento del regolamento.