Polizia Locale Pesaro: «Troppe persone si spostano senza motivo, weekend di controlli»

La comandante Francesca Muzzini: «Per affrontare l’ultimo miglio serve responsabilità». Sono state 79 le multe in settimana

PESARO – Controlli più stringenti, anche per verificare gli spostamenti strettamente necessari verso i negozi. La Polizia Locale fa sapere che, in vista del fine settimana, sono stati organizzati con il coordinamento della Questura una serie di servizi mirati al controllo del rispetto delle normative anti Covid-19.

Prosegue, come ogni giorno, l’impegno per contrastare i comportamenti non corretti. Impegno che si intensifica nel weekend perché «purtroppo sono ancora troppe le persone che si spostano sul territorio anche senza un reale bisogno di farlo», sottolinea Francesca Muzzini, comandante Polizia Locale.

Pur prevedendo la normativa la possibilità di raggiungere una discreta tipologia di esercizi commerciali, dai supermercati, ai negozi per bambini, ottici, biancheria intima, telefonia, fino al giardinaggio e qualche altra tipologia, «dovrebbe essere chiaro che si intende che ci si debba andare solo se ci si trova in uno stato di necessità di acquistare tali articoli».

«Dobbiamo fare in modo che circolino meno persone possibile perché purtroppo il numero dei contagi è ancora alto, i nostri controlli sono finalizzati a questo, ma siamo consapevoli che se vogliamo far scendere i parametri ed uscire dalla zona rossa, con tutte le sue restrizioni, c’è bisogno della collaborazione di tutti. Lo hanno chiamato “ultimo miglio”, cerchiamo di fare in modo lo sia davvero» conclude Muzzini.

Intanto la Prefettura fa sapere che nel corso dell’ultima settimana (12-19 marzo 2021) sono stati effettuati 3.034 controlli sull’osservanza delle misure di contenimento anti-covid. Le violazioni accertate, con la contestuale elevazione dei verbali di contestazione, sono state 79.

Sempre nello stesso periodo sono stati eseguiti 729 controlli presso esercizi commerciali con la contestazione di un illecito.