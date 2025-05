Pesaro, caso Anac e presidenza Rof. Centrodestra: «Sconcertati, il sindaco non rispetta il pronunciamento»

PESARO – Presidenza Rof e delibera Anac, l’opposizione insorge. «Restiamo sconcertati e preoccupati di fronte alla risposta del sindaco Andrea Biancani alla nostra interrogazione sul caso della presidenza del Rossini Opera Festival. Invece di prendere atto della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 119 del 26 marzo 2025, che ha sancito in modo inequivocabile l’inconferibilità dell’incarico di presidente del CdA della Fondazione ROF a Daniele Vimini, il sindaco prosegue come se nulla fosse, confermando proprio Vimini come presidente e impugnando la decisione dell’ANAC».

I consiglieri comunali di centrodestra commentano così la risposta del sindaco Biancani all’interrogazione dei gruppi di Fratelli d’Italia (Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino, Michele Redaelli), Pesaro Svolta (Marco Lanzi, Giulia Marchionni), Forza Italia (Mauro Marinucci, Antonio Bartolomei, Giovanni Dallasta), Lega (Dario Andreolli) sulla vicenda legata alla delibera ANAC che ha coinvolto il comune di Pesaro.

«È un fatto gravissimo. Il sindaco non rispetta il pronunciamento di un’autorità indipendente, che ha rilevato una violazione palese del D.Lgs. 39/2013, il quale vieta che nei due anni successivi al mandato di assessore o consigliere si possano ricoprire incarichi in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte dello stesso ente. Secondo l’ANAC, Vimini non si può dimettere da un incarico che giuridicamente non ha mai ricoperto. Questo è un punto dirimente: non è questione di opinioni, ma di diritto e legalità. Biancani, con una arroganza istituzionale, finge che nulla sia accaduto e giustifica le sue decisioni appellandosi a generiche “istruttorie tecniche”. Ma le leggi valgono per tutti, e un sindaco non può permettersi di fare finta che un pronunciamento dell’ANAC sia carta straccia solo perché gli crea problemi con il suo partito. Chiediamo che il Comune dia finalmente seguito a quanto stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, rispettando i principi di trasparenza, legalità e imparzialità. Il rispetto delle istituzioni non è facoltativo, e chi amministra non può sentirsi al di sopra della legge».

Il sindaco, Andrea Biancani ha precisano in Consiglio: «L’attuale presidente del ROF è il vicesindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini. Il Comune di Pesaro (e non il vicesindaco, attuale presidente del ROF) ha deciso di impugnare la delibera n.119 del 26 marzo 2025 di ANAC perché ritiene di aver agito correttamente, in linea con le prassi nazionali delle fondazioni culturali partecipate dai Comuni».

Per Biancani, «l’operato dell’Amministrazione è stato peraltro condiviso del legislatore che, a febbraio 2025, ha abrogato la norma sull’inconferibilità che aveva generato incertezze e incomprensioni». Biancani ha puntualizzato che «è vero, le nomine sono del sindaco che le fa con il supporto di una struttura tecnica che ne legittima correttezza e legittimità».