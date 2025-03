Nuovo ospedale Pesaro, Baiocchi (Fdi): «Pd vergognoso, ora boicotta il progetto»

PESARO – Nuovo ospedale di Pesaro, scontro politico in fiamme. Dopo le questioni poste dal Pd pesarese è Nicola Baiocchi, consigliere regionale Fdi a replicare.

«Trovo semplicemente vergognoso che il Partito Democratico contesti un’opera che la città di Pesaro attende da quarant’anni. Il nuovo ospedale è una necessità non più rimandabile e qualsiasi tentativo di frenare il progetto appare come un attacco non solo politico, ma diretto ai cittadini pesaresi. Prima si accusa la Regione di essere in ritardo, poi si chiede di fermarsi per paura che i lavori incidano sulla campagna elettorale regionale. Un atteggiamento incoerente e strumentale, che dimostra come l’unico vero obiettivo del Pd sia quello di ostacolare l’Amministrazione regionale a discapito del bene comune. Un gioco che penalizza i pesaresi, i cittadini, non certo noi».

Baiocchi non le manda a dire: «Ora tutti si scoprono esperti di ospedali dispensando giudizi e consigli su aspetti tecnici e burocratici senza alcuna competenza. La verità è che per quarant’anni questa opera è stata bloccata da incertezze e indecisioni, tutte riconducibili a diatribe interne al Pd, e ora che finalmente c’è la volontà politica di realizzarla, si cercano pretesti per fermarla. Dapprima il Pd gridava al ritardo nella presentazione del progetto, ora chiede di rallentare: fate pace con voi stessi. La realtà è che siete voi a voler politicizzare ogni cosa, mentre noi pensiamo solo a dare ai cittadini ciò che meritano: un ospedale moderno ed efficiente, senza ulteriori rinvii. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere questo progetto con fermezza e responsabilità, respingendo ogni tentativo di boicottaggio che va contro gli interessi della comunità pesarese».