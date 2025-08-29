Vicenda Atim, Vitri (Pd) alla giunta Acquaroli: «L’Agenzia restituisca i fondi usati in maniera irregolare»

PESARO – Atim, le cifre e i risultati. La consigliera Pd Micaela Vitri attacca la giunta Acquaroli per gli investimenti sulla Agenzia di internazionalizzazione per il turismo delle Marche.

«Il Dipartimento sviluppo economico della Regione Marche ha richiesto, a seguito dei controlli svolti dall’Autoritá di AUDIT regionale, con tre decreti di recupero rivolti ad Atim, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, la restituzione di 475 mila euro per l’irregolarità su appalti da contributi Fesr. È ciò che emerge – spiega Vitri – Si tratta di soldi che hanno finanziato una scatola vuota negli ultimi 3 anni, che ha fatto solo affidi diretti, dei quali molti a società romane e buona parte riconosciuti irregolari persino dalla Commissione scelta dallo stesso Acquaroli».



La consigliera Dem puntualizza: «A questo proposito sono usciti a metà agosto ben tre decreti di recupero del contributo ad Atim da parte del Dipartimento sviluppo economico per l’irregolarità su appalti su contributi Fesr. Ora i dati sono pubblici. Dei tre decreti due sono riferiti ai due controlli effettuati con un taglio del 25% sul contributo. Il terzo decreto, il numero 182 invece è il taglio lineare su tutti i progetti ATIM finanziati dal FESR del 10 % per un totale di 403.000 euro».

E prosegue: «Andiamo per ordine il decreto numero 182 del 12 agosto 2025 chiede ad Atim Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche di restituire somma complessiva di 413.070,50 euro.

Inoltre il decreto numero 183 sempre del 12 agosto 2025 di revocare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, all’ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, la quota di 15.250,00 euro del contributo liquidato a titolo di saldo di trasferimento all’ATIM di risorse derivanti dalle economie del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 Azione 17.1 “Azioni di destination marketing”».

Infine con il decreto numero 184 del 12 agosto 2025 di revocare all’Atim la quota di 30.500,00 euro del contributo liquidato a titolo di saldo con Decreto n. DDD n. 296/SVE del 06/06/2024, ai sensi della DGR n. 796/2024 di trasferimento all’Atim di risorse derivanti dalle economie del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 Azione 17.1.

«Siamo alla resa del conti. Atim ora deve restituire dei fondi che ha usato in maniera irregolare, per questo dal bilancio regionale sono state destinate altre cifre importanti che sfiorano i 900mila euro».