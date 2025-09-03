Regionali, con Ricci al via i “Comizi d’amore per le Marche”

PESARO – “Comizi d’Amore per le Marche”. È questo il titolo della nuova iniziativa elettorale di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, che partirà da Pesaro, in piazzale Collenuccio, domenica 7 settembre alle ore 18 e lo vedrà poi nuovamente in tutte le province marchigiane per incontrare i cittadini.

«Da domenica parte l’ultima fase della nostra campagna elettorale che abbiamo deciso di chiamare “Comizi d’Amore’ non solo per citare Pasolini, ma soprattutto perché amiamo le Marche, tutte le Marche. Le sue città e i suoi borghi, le sue montagne e il suo mare, la sua gente operosa e seria, solidale e forte», dichiara Ricci.

Che prosegue: «Da mesi attraversiamo le Marche da nord a sud, dalle aree interne alla costa. La nostra è una regione da ricucire, a cui va restituita una visione unitaria, orgogliosa delle nostre radici e con lo sguardo dritto al futuro. Questo nostro viaggio, insomma, è anche la costruzione di una connessione sentimentale con la nostra terra e la nostra gente – conclude – In questo ultimo miglio, diamo forza, tutti insieme, alla speranza. Facciamo partire un cambio di Marche».