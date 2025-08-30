Il candidato alla presidenza della Regione Marche presenta 7 liste e 210 candidati e lancia una campagna di ascolto diretto tra i cittadini: «Liberiamo la regione dalla mediocrità e rilanciamo sanità e lavoro»

Con la presentazione ufficiale delle sette liste a sostegno della sua candidatura, Matteo Ricci avvia la campagna per la Presidenza della Regione Marche. Un progetto che coinvolge 210 candidati provenienti da diversi settori, con l’obiettivo di “liberare” la regione dalla stagnazione amministrativa e rilanciare sanità, lavoro e coesione territoriale. In un intervento ricco di determinazione, Ricci ha illustrato i temi principali della sua campagna e l’importanza di un coinvolgimento diretto con i cittadini.



«Adesso è ufficiale, – dichiara Matteo Ricci, europarlamentare PD – sono state presentate le liste che compongono l’Alleanza del Cambiamento, a sostegno della mia candidatura a Presidente della Regione Marche. Come avevamo già annunciato sono in totale 7 liste vere, con 210 candidati, donne e uomini competenti e appassionati, espressione di partiti, movimenti civici, associazioni, del mondo del lavoro, del sociale e dell’impresa. Con un solo obiettivo davanti a noi: liberare le Marche dal nulla amministrativo e dalla mediocrità di questi anni, per dare nuova forza alla sanità pubblica e al lavoro dignitoso, ricucire i territori e restituire speranza e fiducia a tutti i marchigiani».

«Per noi la politica o è popolare, o non è. Lo abbiamo imparato da ragazzini e non abbiamo mai smesso di stare in mezzo alle persone, ascoltandole e mettendo al centro i loro problemi, le loro preoccupazioni e i loro interessi. – spiega Ricci – Per questo andremo a casa degli elettori, incontreremo le persone una ad una. Perché ogni voto conta, ogni voto è decisivo per cambiare in meglio il destino della nostra terra. – prosegue – Continueremo a farlo, e chiedo lo stesso a ciascuno di voi: andiamo strada per strada, casa per casa, piazza per piazza, per convincere tutte e tutti i marchigiani a votare il cambiamento».