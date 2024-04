Elezioni Pesaro, ‘Una città in Comune’: «Sosteniamo Biancani, spinta per il successo»

Belloni e candidati parlano di «futura e piena collaborazione per la prossima legislatura sui reciproci programmi»

PESARO – Alleanza prevista e confermata. Enzo Belloni, fondatore della Lista Civica “Una Città in Comune” ha incontrato Andrea Biancani, candidato sindaco per lo schieramento di centro sinistra in vista delle Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

La lista civica fa sapere: «Belloni e Biancani, grazie all’ottimo e pluriennale rapporto di amicizia e collaborazione politica che li lega, hanno esaminato le prospettive di una futura e piena collaborazione per la prossima legislatura, se il risultato elettorale sarà conforme alle attese, con i rispettivi schieramenti ai primissimi posti dopo il voto come tutto lascia presagire.

In questa ottica, entrambi hanno concordato di prestare la massima attenzione, nei prossimi cinque anni, alle reciproche istanze e ai rispettivi punti del Programma Elettorale che intendono concretizzare al meglio per garantire alla Città lo sviluppo e le affermazioni sociali, culturali e politiche che Pesaro si merita. Ora, naturalmente, la parola passa agli elettori, ma questa dichiarata volontà di lavorare insieme sarà sicuramente una spinta formidabile per conquistare il successo che tutti ci aspettiamo».