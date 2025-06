Caso affidi Pesaro, Baiocchi: «Ricci da mesi sfugge alla commissione consiliare, Acquaroli mai»

PESARO – Caso affidi a Pesaro, l’inchiesta giudiziaria ormai è terreno di campagna elettorale e scontro politico.

Il caso riguarda i circa 600mila euro affidati dal Comune di Pesaro direttamente alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare per una serie di interventi. Sono cinque gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della magistratura. Un’inchiesta che attende i risultati del perito informatico sui cellulari e computer. Il tema è stato trattato in un Consiglio Comunale che ha presentato i risultati della commissione.

Il consigliere regionale Nicola Baiocchi attacca frontalmente Matteo Ricci. «Ricci parla di 10 mila persone incontrate, un numero ben lontano dalle oltre 200 mila incontrate dal presidente Acquaroli, che in questi anni non ha mai declinato un confronto, un evento, una stretta di mano. A differenza di Ricci, che da mesi sfugge alla commissione consiliare su Affidopoli, Acquaroli ha sempre messo la faccia, ovunque e con chiunque. E lo ha fatto forte dei numeri, dei risultati e dei progetti concreti portati avanti in ambito turistico, sociale, infrastrutturale ed economico. Il centrodestra non ha mai avuto paura del confronto: siamo pronti a incontrare i 10 mila di Ricci per spiegare come stanno davvero le cose».

Baiocchi incalza: «Ricci può dire lo stesso sull’inchiesta Affidopoli? No. I fatti parlano chiaro: lui sceglie la fuga. Noi invece siamo orgogliosi del cambio di passo dato alla Regione Marche dopo decenni di immobilismo targato PD, che ci aveva fatto scivolare a ‘regione in transizione’. Oggi c’è una guida solida e concreta, che ha restituito dignità e progettualità alla nostra terra. E siamo pronti a continuare con determinazione su questa strada, per consolidare quanto fatto e raggiungere nuovi traguardi».