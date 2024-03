L’assemblea nazionale Ali a Pesaro, due giornate di interventi con leader nazionali

PESARO – Il 21 e 22 marzo 2024, a Pesaro, Capitale della Cultura italiana, si svolgerà l’Assemblea nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane.

Un appuntamento importante dove sindaci e amministratori locali si incontreranno e discuteranno di città e di territori, ma anche un’occasione per confrontarsi col governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese, e in particolare degli enti locali, e del dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee: il PNRR, l’Autonomia differenziata, la riforma del TUEL, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, allo sviluppo e alla produttività e competitività del nostro Paese.

«Abbiamo voluto mettere l’Europa al centro dell’Assemblea nazionale di ALI – spiega Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Capitale della Cultura – perché crediamo fermamente nell’importanza che l’Europa riveste per il nostro Paese e dunque per i nostri territori, perché senza un europeismo e un’Europa federale i comuni stessi non avranno futuro. Facciamo nostre le parole del Presidente Mattarella, “L’Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. È di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona”. Al tempo stesso – conclude Ricci – ALI, che raggruppa i sindaci e amministratori locali riformisti e progressisti, si batterà contro la riforma Spacca-Italia, l’autonomia differenziata, perché l’Italia ha bisogno di essere ricucita, non divisa, e perché è una riforma che schiaccia le vere autonomie che sono i Comuni».

Durante l’Assemblea sarà presentato il “Patto dei Sindaci per Gli Stati Uniti d’Europa” promosso dall’associazione e dal Movimento Europeo Italia.

Ecco gli interventi nel dettaglio previsti per giovedì 21 marzo

ORE 10.00 APERTURA LAVORI

Valerio Lucciarini De Vincenzi Segretario Generale ALI

ORE 10.30 SALUTI ISTITUZIONALI

Francesca Frenquellucci Vice Presidente ALI Marche

Gino Sabatini Presidente Camera di Commercio delle Marche

Dino Latini Presidente Consiglio Regionale delle Marche

ORE 11.00 RELAZIONE

Matteo Ricci Presidente ALI e Sindaco di Pesaro

“A che ci serve l’Europa”: il futuro dell’Unione

ORE 12.00 SPEECH DI Emma Bonino

ORE 13.00 DIBATTITO

INTERVENTI PROGRAMMATI

Micaela Fanelli Vice Presidente ALI

Pierluigi Sanna Vice Sindaco Città Metropolitana di Roma

Francesco Casini Vice Presidente ALI

ORE 13.45 LIGHT LUNCH

ORE 15.00 RIPRESA DEI LAVORI

Roma, una Capitale per l’Europa

SPEECH DI Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale

Imprese, Europa e territori:

le ricadute di PNRR e RepowerEU

SPEECH DI Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy

ORE 15.30

Per gli Stati Uniti d’Europa.

Il Patto dei Sindaci promosso da ALI e Movimento Europeo

Jaume Collboni Cuadrado Sindaco di Barcellona

Elio Di Rupo Sindaco di Charleroi

Raphael Glucksmann Parlamentare Europeo

Giuseppe Bronzini Segretario Generale del Movimento Europeo Italia

Elena Piastra Presidente Ali Piemonte, Sindaca di Settimo Torinese

Massimiliano Presciutti Presidente Ali Umbria, Sindaco di Gualdo Tadino

Domenico Venuti Presidente Ali Sicilia, Sindaco di Salemi

Andrea Marrucci Presidente ALI Toscana, Sindaco di San Gimignano

ORE 16.30 DIBATTITO

INTERVENTI PROGRAMMATI

Michele De Pascale Presidente UPI, Sindaco di Ravenna

Bibiana Chierchia Presidente ALI Molise

Antonio Decaro Presidente ANCI, Sindaco di Bari

Fabrizio Curcio Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Guido Castelli Commissario Straordinario alla Ricostruzione

ORE 17.30

Pesaro Capitale della Cultura 2024

La Natura della Cultura – Visita guidata alla Città Capitale della Cultura

ORE 20.30 CENA SOCIALE presso il ristorante Lo Scudiero



Venerdì 22 marzo

ORE 9.00

APERTURA SECONDA GIORNATA

Achille Variati Presidente del Consiglio Nazionale ALI

Andrea Gentili Presidente ALI Marche, Sindaco di Monte San Giusto

ORE 9.30

L’Europa più vicina alle persone con disabilità

ORE 10.00

SPEECH DI Alessandra Locatelli Ministro delle disabilità

“Il progetto della “Carta delle Città della Bellezza”.

Verso gli Stati Generali Cuneo2024”

Marco Filippeschi Direttore Ufficio Studi e Analisi ALI

Cristina Clerico Assessora alla Cultura di Cuneo

Francesca Velani Vicepresidente di PromoPA

ORE 10.30 DIBATTITO

INTERVENTI PROGRAMMATI

Alessandro Broccatelli Presidente LEGANET

Maria Rosa Pavanello Presidente ALI Veneto

Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia Romagna

ORE 11.00

Forti in Europa con un paese unito.

No all’autonomia differenziata

Mariarosa Barazza – Sindaca di Cappella Maggiore

Giovanna Bruno Presidente ALI Puglia, Sindaca di Andria

Gianfranco Viesti docente universitario

Domenico Volpe Presidente ALI Campania, Sindaco di Bellizzi

ORE 12.00

Art. 21 – Libertà di pensiero

Valentina Ricci conduttrice Radio Dj e scrittrice

Giovanni Alvarez Presidente Consiglio Studenti Università di Urbino

MODERA

Rappresentante del Consiglio Studenti Università di Pisa

Michaela Vitri Presidenza Nazionale ALI, Consigliera regionale

ORE 12.30 DIBATTITO

INTERVENTI PROGRAMMATI

Claudio Mancini Vice Presidente Vicario ALI, deputato

Stefania Bonaldi Vice Presidente ALI

Francesco Vassallo Vice Sindaco Città Metropolitana di Milano

ORE 13.30 CONCLUSIONI del Presidente ALI Matteo Ricci

ORE 14.00 CHIUSURA DEI LAVORI