Alta velocità adriatica, Baldelli: «Ricci parla di scippo ma non c’è mai stato un atto ufficiale»

PESARO – Alta velocità nelle Marche e infrastrutture, la polemica è servita.

L’assessore Francesco Baldelli risponde al candidato PD Matteo Ricci.

«La politica delle infrastrutture procede per atti amministrativi non con le parole pronunciate a profusione. Ricci tiri fuori gli atti, altrimenti s’affidi ad un buon silenzio. Parla dello scippo di 2 miliardi relativi al bypass di Pesaro», dice Baldelli. «Ricci invece di fare ulteriori chiacchiere mostri l’atto amministrativo o il provvedimento legislativo che assegnava i 2 miliardi con la destinazione al bypass della nostra provincia e, al contempo, l’atto con cui è stato definanziato lo stesso bypass. Non c’era nessuno progetto e nessun provvedimento dei precedenti governi. Non esiste un solo atto in cui questi fondi vengono spostati dall’Alta Velocità al Ponte. Ricci lo dimostri con gli atti. Invece di mistificare la realtà si cominci a parlare di temi più seri e concreti».

E infine: «Proprio come la filiera istituzionale della Giunta regionale e del Governo nazionale che ha dato l’unico segnale che conta: la nomina del Commissario Straordinario per l’alta velocità Bologna – Lecce, il primo e unico atto concreto che vale davvero per la nostra ferrovia. Un bel silenzio sarebbe davvero cosa buona».