Pesaro-Pola, il fascino della barca a vela: da tutto il medio Adriatico per partecipare alla rotta dei trabaccoli

PESARO – Arriveranno da tutto il medio Adriatico, da Ravenna fino a Porto Civitanova, per partecipare alla 38esima edizione della regata “Sulla Rotta dei Trabaccoli”, tradizionale manifestazione velica che si snoda lungo il ponte del 1° maggio, da Pesaro a Pola. La novità, già introdotta un anno fa, è la manche unica che parte il 2 maggio alle ore 16 dal porto di Pesaro.

«Siamo fiduciosi su un buon afflusso e speriamo di raggiungere le 40-45 imbarcazioni – è l’auspicio del presidente Antonio Rossini -. Dall’altra parte del mare, poi, il 4 maggio ci aspetta la classica ‘Pulska’ regata fra le isole, giunta alla 63esima edizione, dunque un evento anche più storico del nostro, al quale siamo felici di aderire».

La vela croata del 1902

E a proposito di storia, quest’anno Pesaro si prepara ad ospitare un’imbarcazione dal grande fascino che approderà in porto il 27 aprile: «Si tratta di una barca croata in legno risalente al 1902, acquistata da alcuni amici di Pola che l’hanno ristrutturata e trasformata com’era una volta. Ci vorrà un ormeggio degno di una tale meraviglia» conclude Rossini.

Assist raccolto dal capitano di fregata Clarissa Torturo, che ha portato i saluti del Comandante del Porto, Claudia Di Lucca: «Vi meritate i complimenti perché 38 anni sono un grande segnale di continuità – dice -. Una regata per noi rappresenta non solo il legame fra l’uomo e il mare ma l’espressione dell’unione di popoli, culture e professionalità».

Il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani sottolinea invece il grande interesse della cittadinanza per questa regata: «Le centinaia di migliaia di persone che accorrono sul molo per seguire la partenza lo testimoniano – dice -. Vengo sempre volentieri a questa presentazione e mi complimento per il grande lavoro che fate nelle scuole come Lega Navale per appassionare i bambini alla cultura del mare».

Per tutte le info sulla regata: https://sullarottadeitrabaccoli.it/.

Anche quest’anno la copertina del bando di regata “Sulla rotta dei trabaccoli” è stata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro. La prescelta è stata realizzata da Emily Lucarelli, classe 5C, indirizzo di “Grafica pubblicitaria” sotto la guida della prof. Isabella Galeazzi. La collaborazione con il liceo artistico di Pesaro è iniziata lo scorso 25 ottobre con la visita dei ragazzi alla sede della sezione di Pesaro dove ha avuto inizio il progetto. I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti Isabella Galeazzi di progettazione e Luciana Forlani referente del progetto nonché Delegata scolastica Regionale per la Lega Navale Italiana, hanno approfondito la conoscenza della tradizione pesarese iniziata più di 40 anni fa nell’attraversare il mare Adriatico sospinti solo dal vento, proprio come fecero le imbarcazioni di legno con le vele colorate, dette appunto “trabaccoli”.

Non solo. Sono tante le attività della Lega Navale di Pesaro nelle scuole elementari della città, un progetto realizzato da Bruno Tamburini, formatore ed esperto di vela della Lega Navale di Pesaro. In più, quest’anno si aggiunge il Concorso nazionale Lni “L’Italia e il mare” in collaborazione con il Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino. L’intento del concorso è quello di rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli dell’importanza del mare, stimolandone l’interesse sui legami storici, culturali, economici e sociali. Insieme all’insegnante di progettazione prof. Giovanna Forlani è stato introdotto e presentato il concorso, oltre alle attività della sezione pesarese. I ragazzi hanno prodotto una personale elaborazione pittorica-artistica del tema del mare in Italia e l’esposizione dei lavori prodotto resterà in mostra nella sede della Lega Navale fino alla premiazione dei vincitori della regata, prevista per sabato 11 maggio.

I trofei per i vincitori sono stati realizzati da Ceramiche d’autore Verzolini mentre la manifestazione è sostenuta da Banca Mediolanum, ufficio di Pesaro.