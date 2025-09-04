Piume in viaggio, tre giorni per conoscere le rotte migratorie sul San Bartolo

PESARO – Rotte migratorie degli uccelli, il parco San Bartolo è tra le soste privilegiate dei rapaci in migrazione. Il suo cielo, ogni anno, in primavera e in autunno, è attraversato da migliaia di uccelli di specie diverse.



Eppure, pochi sono a conoscenza di questa peculiarità del San Bartolo, che merita di essere approfondita. Con questo proposito, l’Ente parco San Bartolo ha organizzato il primo evento dedicato alla migrazione degli uccelli: Piume in viaggio, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre. Tre giorni di escursioni, bird-watching, attività didattiche, talks con i maggiori esperti nazionali, visite guidate al museo paleontologico, mostre, presentazioni di libri, proiezioni di docu-film, osservazione dell’eclissi di luna.

«È la prima edizione di un evento che vogliamo ripetere ogni anno – ha spiegato il presidente dell’Ente parco Silvano Leva -. ‘Piume in viaggio’ nasce da una riflessione su ciò che dovrebbe fare un ente che gestisce un parco naturale: da un lato, tutelare flora e fauna, attraverso il loro monitoraggio e l’attuazione di azioni di salvaguardia; dall’altro, sensibilizzare le persone al loro rispetto, con incontri di formazione e approfondimento e attività all’aria aperta. Un evento di alta qualità, in cui si intrecciano confronti tra esperti e attività alla portata di tutti. Con un unico comune denominatore: la passione per la natura».

Si comincia venerdì pomeriggio alle ore 14.30, con il bird-watching a Santa Marina Alta: una prima osservazione degli uccelli sul campo, con i binocoli messi a disposizione da Swarovski Optik, partner dell’evento. Poi, dalle 16 alle 17.30, quattro brevi talks di approfondimento e la presentazione di E-bird, la piattaforma per il riconoscimento degli uccelli prodotta da EBN Italia, l’associazione di promozione e diffusione del bird-watching più importante d’Italia, presente con il suo presidente Luciano Ruggieri e gran parte dei suoi soci: la giornata si concluderà con l’assemblea nazionale dell’associazione.

Sabato è la giornata clou, con un convegno sulla migrazione di rapaci, suddiviso in tanti brevi confronti tra esperti, con la proiezione di foto e video per rendere il convegno comprensibile a tutti. All’auditorium di Santa Marina Alta, insieme all’ornitologo Guido Premuda che ha collaborato alla realizzazione dell’evento, prenderanno la parola Luca Baghino proveniente dalla Liguria e Anna Giordano, la naturalista che combatte da 40 anni il bracconaggio ai falchi sullo Stretto di Messina. Ad aprire le danze, alle ore 10, i talks di Premuda e dello zoologo Laurent Sonet, che illustreranno i risultati dell’ultimo monitoraggio sul San Bartolo, da loro eseguito, e spiegheranno i trend degli ultimi anni, con un focus sulle principali specie in transito sui nostri cieli.

Domenica è invece la giornata dedicata alle attività all’aria aperta, ideate e gestite dalle associazioni ambientaliste locali, che hanno collaborato con l’Ente parco alla realizzazione dell’evento sin dallo scorso marzo. Dopo la chiacchierata itinerante sul monte Brisighella, a cura di Andrea Fazi del WWF, le associazioni ambientaliste si presenteranno alla città nell’auditorium di Santa Marina Alta: ciascuna associazione avrà una decina di minuti a disposizione per dire chi è e cosa fa. Poi tutti a Fiorenzuola di Focara (possibilmente in navetta) per la caccia al tesoro tematica a cura del gruppo Scopri San Bartolo e la visita guidata al museo paleontologico con la fondatrice Nicoletta Bedosti e la guida ambientale Anna Manca, attività che saranno ripetute nel pomeriggio. Seguiranno un laboratorio su rondini, balestrucci e rondoni a cura della Lipu Pesaro e due escursioni: una più naturalistica, da Colombarone alla Montagnola, con le guide di Greenpeace Pesaro, e una più storica, dalla falesia a strada Bocca del lupo passando per Villa Imperiale e conventino del San Bartolo, con le guide di La Ginestra del San Bartolo. Si conclude a Fiorenzuola, alle ore 18, con la presentazione del libro Oltrepassi 201 di Maria Cristina Ballestracci.

Tutte le attività sono gratuite. Talks, presentazione libro e osservazione dell’eclissi di luna sono ad ingresso libero. Mentre bird-watching, escursioni, visite guidate al museo e attività didattiche sono su prenotazione: 328.2774258 oppure ambiente@parcosanbartolo.it.

Per l’occasione, l’Ente parco ha prodotto e stampato una nuova cartina con la sentieristica del parco, in cui sono evidenziati i principali punti di osservazione degli uccelli e riportate le immagine delle specie più caratteristiche. Cartina che sarà consegnata ai partecipanti e distribuita negli Iat di Pesaro e dei comuni limitrofi.

L’evento rientra nel progetto “Sviluppo delle infrastrutture verdi in ambito non urbano”, finanziato dalla Regione Marche con un contributo dell’Unione Europea nell’ambito del PR MARCHE FESR 2021/2027.