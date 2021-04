Piscina di via Togliatti, le perplessità della Lega sull’affidamento

PESARO – Piscina di via Togliatti, polemiche sull’affidamento della gestione.

Il complesso sportivo “Adriano Facchini” è stato affidato alla società Casa VL s.r.l.

La procedura è frutto di un accordo sottoscritto lo scorso gennaio dal Comune di Pesaro e dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), in collaborazione con il Coni.

Il Comune ha fatto sapere che «La selezione ha messo in luce la qualità della proposta progettuale di Casa VL – unica partecipante alla procedura – in termini di valorizzazione dell’impianto e di garanzia della più ampia accessibilità degli spazi fruibili dagli utenti nonché un significativo rialzo percentuale del 5% sulla proposta di canoni posta a base di gara».

La cosa ha lasciato perplessi anche i consiglieri della Lega Roberto Biagiotti, Andrea Marchionni, Giovanni Dallasta, componenti della commissione controllo atti del Comune di Pesaro che in una nota spiegano la loro richiesta .

«Tra quanto dichiarato in commissione e quello che emerge dalle posizioni della Federazione Pentathlon moderno ci sono profonde differenze. Vogliamo dei chiarimenti per capire bene la situazione.



Nella Commissione di Controllo Atti tenutasi il 9 marzo scorso il Comune ci ha raccontato una storia di collaborazione e unità d’intenti tra questa Amministrazione e la Federazione del Pentathlon moderno, ma le dichiarazioni del presidente nazionale del Pentathlon lette sulla stampa disegnano ben altro scenario – esordiscono Andrea Marchionni e Giovanni Dallasta – In quella commissione i dirigenti comunali avevano dipinto un quadro in cui la Federazione Pentathon Moderno aveva difficoltà a pagare il mutuo ed il Comune di Pesaro andava al suo salvataggio, con un piano che prevedeva appunto anche la gestione dell’impianto, dopo una gara. In questo quadretto idilliaco ci dissero che la Federazione aveva dato l’incarico al Comune di Pesaro per trovare un gestore e che aveva già considerato sufficienti le proposte fatte dalla Vuelle. Ora ci piacerebbe capire meglio come stanno veramente le cose»



Roberto Biagiotti in qualità di Presidente della Commissione Controllo Atti ha già richiesto l’audizione della Federazione Italiana di Pentathlon in commissione per cercare di chiarire la vicenda. «Ancora non possiamo dare giudizi di merito, ma analizzeremo le diverse posizioni con equilibrio e serietà, senza pregiudizi di sorta» conclude.