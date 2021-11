Piobbico, una serra di marijuana nel garage: arrestato 38enne

PIOBBICO – Una serra di marijuana indoor, nel garage. I carabinieri della compagnia di Urbino hanno effettuato un controllo in un garage di un’abitazione alla periferia di Piobbico. Le indagini infoinvestigative li hanno portati dritti a quella abitazione. Qui hanno trovato una serra indoor di canapa indiana. Si parla di circa quindici piante di marijuana di un metro e mezzo, alcune tagliate, altre con infiorescenze già nei barattoli. E poi tutto l’occorrente per il confezionamento come il bilancino, di precisione, contenitori, lampade alogene.



I militari hanno arrestato un 38enne incensurato, senza lavoro per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo ha patteggiato a 10 mesi e 20 giorni.