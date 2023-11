PIOBBICO – Brutta disavventura per un escursionista precipitato per circa sei metri mentre stava prendendo parte ad un’arrampicata su di una parete della Balza della Penna del monte di Montiego.



È successo nella mattinata del 19 novembre nel comune di Piobbico. L’uomo, un 60enne di Santarcangelo di Romagna, stava prendendo parte ad un’arrampicata insieme ad altri sei amici quando, per cause da chiarire, sarebbe caduto riportando la frattura di una spalla e un trauma cranico. A dare l’allarme sono stai i suoi compagni.

Estremamente laboriose sono state le operazioni di soccorso: sono state impiegate quattro ore per recuperare il ferito a causa delle condizioni avverse del meteo che hanno impedito per due volte l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Pesaro, il soccorso alpino ed il 118. L’uomo alla fine è stato stabilizzato su una specifica barella speleo e portato a valle dai soccorritori per il trasporto verso il pronto soccorso di Torrette di Ancona dall’elicottero VVF Drago 53 del reparto volo di Arezzo.