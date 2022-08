Piobbico, il Palio dei Brancaleoni tra sfide e rievocazioni al castello

Taverne aperte, giochi storici e tanti spettacoli per il 53esimo Palio dei Brancaleoni in programma fino al 21 Agosto nel borgo marchigiano

PIOBBICO – Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, nel suggestivo borgo marchigiano il ricco programma della ‘Settimana Rinascimentale’, organizzata dalla Pro loco di Piobbico, attende turisti e cittadini che vorranno conoscere la storia del nobile casato dei Brancaleoni.

Ecco il 53esimo Palio dei Brancaleoni e Contesa della Pannocchia, in programma fino a domenica 21 agosto 2022.

Momento clou della manifestazione la sfilata del corteo storico, che vedrà la partecipazione di oltre 250 figuranti che indosseranno i costumi tipici dell’epoca rinascimentale. Il corteo si snoderà per le vie del borgo domenica 21 agosto con tamburini e sbandieratori della città di Sansepolcro a partire dalle ore 17 con l’arrivo in piazza Tarducci intorno alle ore 18,30 per il gran finale del Palio, con i giochi storici e la disfida tra i rioni.

Saranno 4 i rioni di Piobbico che si sfideranno domenica 21: Carda, Castiglione, Pecorari e Rocca. Al corteo prenderà parte Miss Bella d’Italia Piobbico, la vincitrice della tappa della Bella d’Italia che si è svolta a Piobbico, che sfilerà accanto al conte Antonio II Brancaleoni.

Il vincitore del palio, che nell’edizione 2019 era andato al rione Castiglione, verrà decretato domenica sera, dopo la votazione dei giudici presenti ai giochi: ci sarà un referente per ogni rione, oltre a giudici esterni cronometristi che si occuperanno di vigilare sulle prove di velocità della gara. Al termine della disfida, intorno alle ore 20.30, sono previsti i festeggiamenti del rione vincente nel Giardino dei Tiglicon banchetti e brindisi in compagnia di RadioStudio+ in diretta nazionale.

NOTTE AL CASTELLO – Venerdì 19 agosto è previsto, come di consueto, l’appuntamento con l’evento ‘Notte al Castello’, che si svolgerà alle 21.30. Un evento nell’evento che prevede la visita animata da figuranti e attori che faranno tornare il pubblico indietro nel tempo, proprio a metà del 1500, con una serata alla corte di Antonio II Brancaleoni. I partecipanti potranno rivivere le atmosfere e le leggende che popolano il sontuoso palazzo Brancaleoni, tra assalti armati, roghi di streghe, fantasmi e amori infelici.

TAVERNE – L’apertura delle taverne e delle osterie è in programma invece sabato dalle 19,30 nel Borgo Storico e al Castello Brancaleoni. Si terranno inoltre mercatini, esposizioni e l’esibizione del gruppo storico dei tamburini di Serra Sant’Abbondio che animerà la serata.

Sempre sabato dalle ore 22:30nella piazzetta del Castello si terrà la cerimonia di investitura dei cavalieri dei rioni da parte del Conte Antonio II Brancaleoni, la disfida tra i capi soldato e lo spettacolo “Phoenix” della compagnia Lux Arcana, mentre dalle ore 23:30nella Piccionaia del Castello continueranno i festeggiamenti dei rioni con musica e intrattenimenti.

I GIOCHI DEL PALIO DEI BRANCALEONI – Ecco tutti i dettagli sullo svolgimento dei giochi del Palio dei Brancaleoni, che faranno tornare indietro nel tempo il pubblico, proiettandolo in un’atmosfera rinascimentale. I giochi sono previsti domenica 21 agosto.

La sfida sarà in diverse abilità: corsa dei sacchi, la ricerca della pannocchia, la presa dell’anello, tiro alla fune, corsa di paggi giocatori, volo dell’uovo. Questa è una novità dell’edizione: ogni rione mette in campo due giocatori i quali dovranno scambiarsi, tirandolo in aria, un uovo senza romperlo. Il tutto è più difficoltoso in quanto, tra i due giocatori del rione, ci sarà un terzo giocatore appartenente a un altro rione che farà da “disturbatore” in quanto il suo scopo sarà quello di rompere l’uovo, una volta tirato in aria, per poter sottrarre il punto all’altro rione.

L’iniziativa è a cura della Proloco Piobbico, con il patrocinio del Comune di Piobbico.

Per info Pagine Facebook: Proloco Piobbico | Palio dei Brancaleoni