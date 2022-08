Anche Piobbico nell’Itinerario della Bellezza: salgono a 17 i comune pesaresi

PIOBBICO – Salgono a 17 i Comuni dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e realizzato dalla Confcommercio Pesaro Urbino/Marche Nord. Ha aderito ufficialmente l’amministrazione comunale di Piobbico.

Prima di Ferragosto il direttore generale Amerigo Varotti si è incontrato con il sindaco Alessandro Urbini e il consigliere con delega al turismo e presidente della Pro loco Matteo Martinelli.

«L’ennesimo Comune – sottolinea orgoglioso Varotti – che decide di affidare a Confcommercio l’incarico di essere promosso per incrementare i flussi turistici e ipotizzare anche un modello di sviluppo economico basato sulla valorizzazione delle tante eccellenze del territorio. Siamo veramente soddisfatti; l’ingresso di Piobbico è una ulteriore conferma della bontà del progetto e un arricchimento dell’offerta dei turismi che il nostro territorio può proporre. In particolare le bellezze ambientali e naturalistiche del monte Nerone, il castello dei Brancaleoni, il patrimonio delle chiese, ad iniziare dal santuario di Santa Maria in Val d’Abisso. L’altra caratteristica che sicuramente sarà valorizzata nel circuito dell’Itinerario della Bellezza è l’enogastronomia. Tante le prelibatezze, dal tartufo ai funghi, al polentone alla carbonara a cui è stata riconosciuta la De.Co.. Polentone che è protagonista di una sagra la prima domenica di settembre in contemporanea con il Festival dei brutti. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per la fiducia che ci hanno accordato».

Se l’attiva di promozione sui social non conosce pausa, dopo Ferragosto ripartiranno anche le fiere: «I 17 Comuni dell’Itinerario della Bellezza condividono un percorso di promozione che spazia dall’utilizzo di tutti gli strumenti del marketing alla presenza alle più rilevanti fiere turistiche in Italia e all’estero, dagli educational ai press tour, dalla pubblicità su riviste specializzate alla videocomunicazione. Nelle prossime settimane e mesi saremo presenti alle Fiere di Verona, Rimini, Paestum e Colmar in Francia».

Soddisfatti della scelta fatta il sindaco Urbini e il consigliere Martinelli: «Un progetto di grande valore che assicura visibilità al territorio, ai borghi della nostra provincia. Questi sono alcuni motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale ad aderire all’Itinerario della Bellezza. Questo brand nel corso degli ultimi ha saputo valorizzare e promuovere il territorio grazie ad una intensa attività di comunicazione e promozione e ora anche Piobbico ne gioverà».