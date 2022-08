Piobbico, è festa per i 138 ragazzi da 100 e lode della provincia di Pesaro

PIOBBICO – L’esercito dei 100 e lode. Grande festa al Castello Brancaleoni per i 138 super maturi delle scuole superiori della provincia. «Avete concluso un percorso magnifico. Il messaggio che vi lasciamo oggi è l’amore per la nostra terra e per i borghi – ha detto il presidente Giuseppe Paolini, accogliendo i ragazzi usciti con 100 e lode dall’esame di Stato -. Anche così si può guardare ai vostri sogni e al futuro».

Ospite d’eccezione il poeta e scrittore Franco Arminio, figura di rilievo del panorama culturale nazionale. Che ha stimolato i neomaturi con riflessioni e spunti: «Vi auguro di intraprendere percorsi formativi vicini alle vostre sensibilità – ha evidenziato il paesologo -. Andate avanti negli studi, ma prestate attenzione alla possibilità di restare nel territorio d’origine. Si può fare qualcosa di buono anche pensando alle proprie radici».

La festa per i 100 e lode a Piobbico

Sono intervenuti il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. L’iniziativa è stata coordinata dalla responsabile dell’Ufficio istruzione scolastica della Provincia Patrizia Paoloni. Contributi musicali della banda di Piobbico diretta da Cristian Pazzaglia. L’evento, che è stato preceduto dalle visite guidate al Castello e ai Musei Civici, si è chiuso con foto di gruppo e “apericena”.



L’iniziativa ha visto il coordinamento e l’organizzazione di Provincia di Pesaro e Urbino – Ufficio Programmazione della Rete Scolastica, Comune di Piobbico, Pro Loco di Piobbico e Istituto di istruzione superiore ‘Celli’ di Cagli – sezione associata Istituto Alberghiero di Piobbico.