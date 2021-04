Il 38enne, che si era concesso un trekking in solitaria, ha perso il sentiero principale finendo in una zona particolarmente impervia. Per lui qualche livido e tanta paura

PIOBBICO – Disavventura a lieto fine per un escursionista che, durante un’uscita in solitaria sul monte Nerone, si è perso finendo in un canalone. È successo nel tardo pomeriggio del 21 aprile. Il 38enne, approfittando della bella giornata, avrebbe deciso di concedersi un trekking attraverso i sentieri del Rio Vitoschio per poi spingersi sulle cime del complesso montuoso.



Nonostante si tratti di una pista piuttosto battuta dagli appassionati di escursionismo, i sentieri in questione possono nascondere insidie e trabocchetti: l’uomo ha infatti smarrito il sentiero principale. I suoi sforzi per cercare di ritrovarlo lo hanno invece condotto in un canalone impervio e scosceso da cui il 38enne non ha saputo più uscire.

A quel punto ha allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Cagli coadiuvati dal personale del Soccorso Alpino Regionale. Sul luogo è stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero in dotazione ai militari che si è alzato in volo da Arezzo ed in breve tempo l’uomo è stato individuato. Il 38enne è stato così tratto in salvo: qualche abrasione e tanta paura ma nessuna conseguenza.