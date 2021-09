Al pilota Franco Morbidelli il premio “La moda veste la pace” di African Fashion Gate

TAVULLIA – A Franco Morbidelli il premio “La moda veste la pace” 2021 di African Fashion Gate. Il laboratorio etico permanente contro fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e antisemitismo nel mondo della Moda, delle Arti, dello Spettacolo e dello Sport, ha deciso di premiare il pilota tavulliese per il suo impegno sui temi della pace e dell’uguaglianza. La cerimonia, organizzata in collaborazione con il Comune di Tavullia e l’UNAR (Ufficio contro le discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si svolgerà lunedì 6 Settembre alle ore 15 nella sala del consiglio comunale. «Franco Morbidelli, pilota italiano di motociclismo che ha voluto correre in pista per sfidare e vincere la discriminazione – si legge nella motivazione del riconoscimento – indossando un casco, sul retro del quale aveva fatto incidere la parola uguaglianza in tutte le lingue più ricorrenti. Ad un campione nello sport e nella vita African Fashion Gate si onora di conferire il premio “La moda veste la pace” 2021».

African Fashion Gate, che ha sedi in Europa, Africa e Stati Uniti, da alcuni anni organizza a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo e sotto il suo Alto Patronato, il Congresso Mondiale della Moda e del Design: un momento di confronto e approfondimento sulle tematiche che da sempre caratterizzano l’attività dell’agenzia. L’appuntamento è diventato anche l’occasione per conferire un riconoscimento pubblico a figure autorevoli che si siano distinte per l’impegno verso l’inclusione o contro la discriminazione e il razzismo.

«Siamo orgogliosi del riconoscimento assegnato “al nostro” Morbidelli – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – Per le cosiddette celebrità, dello sport, del cinema, delle arti in generale, non è mai facile spendersi pubblicamente in favore di tematiche così delicate ed invece Franco, grazie al suo grande cuore e alla sua grande generosità, ha voluto lanciare un messaggio positivo. Un messaggio di pace e di uguaglianza che ha raggiunto decine di milioni di persone e che, come amministrazione comunale, non possiamo che rilanciare e condividere».