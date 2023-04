Pietrarubbia, 78enne si ferisce e muore dissanguato mentre taglia un grosso ramo

URBINO – Dramma a Pietrarubbia, in località Caivano di Ca’ Carbone, nel tardo pomeriggio del 12 aprile dove Renzo Dominici, 78 anni, ha perso la vita mentre stava tagliando un grosso ramo di una quercia presente in un suo appezzamento terreno.



Si ferisce e cade mentre pota quercia, morto agricoltore

Da chiarire l’esatta dinamica: sembrerebbe che l’uomo fosse salito con una scala e stesse tagliando parte dell’albero quando si sarebbe procurato una grossa ferita ad una gamba che ben presto gli è costata la vita. Il 78enne è stato ritrovato dissanguato a pochi metri dal suo trattore. A dare l’allarme la moglie che, non vedendolo tornare, si era recata nel podere che si trova a pochi minuti da casa: lì la drammatica scoperta, l’uomo era esanime a terra in una pozza di sangue.



Subito è scattato l’allarme: sul posto gli uomini del 118 che si sono adoperati nel tentativo disperato di rianimare l’uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. Solamente nel tardo pomeriggio è arrivata l’autorizzazione del magistrato per la rimozione del cadavere, che è stato trasferito nell’obitorio di Sassocorvaro. La notizia ha fatto ben presto la notizia del paese gettando nello sgomento quanti conoscevano l’uomo.