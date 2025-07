La piccola industria si interroga sui valori per affrontare le sfide del futuro

PESARO – È giunto alla nona edizione “La piccola e il golf nella Pace del Borgo”, l’evento clou della Piccola Industria di Confindustria Pesaro e Urbino, che ha visto, venerdì 18 luglio, gli imprenditori associati riunirsi al Golf club “Alpe della Luna” di Borgo Pace per interrogarsi sulle nuove sfide del futuro, rinsaldare la rete di collaborazione e lo spirito di squadra, promuovere etica e visione strategica.

Più che di un evento si tratta di un processo in atto che non si è mai fermato negli ultimi dieci anni, se non per i noti eventi della pandemia, e che porta oltre cento partecipanti a condividere momenti di formazione e di convivialità, a partire dallo speech del formatore e life team business coach Paolo Manocchi, fino alla cena conclusiva a base di prodotti enogastronomici marchigiani, passando per piccole prove di formazione e il torneo di golf con tanto di premiazioni. L’evento è stato realizzato da Piccola Industria di Confindustria di Pesaro e Urbino in collaborazione con Piccola Industria Confindustria Marche e con il contributo di Mediolanum. Il tema centrale di questa edizione era incentrato sui valori fondanti dell’impresa, otto per la precisione, alla presenza dei sindaci di Borgo Pace, Urbino e Peglio, rispettivamente Romina Pierantoni, Maurizio Gambini e Livio Talozzi, che sono intervenuti per i saluti di rito.

Nella parte relativa alla formazione dei convenuti, grazie alla conduzione di Paolo Manocchi e alla sua sapiente miscela di spettacolo e analisi semantica dei significati, di quelli che dovrebbero essere i principi ispiratori di un imprenditore illuminato, il pomeriggio è trascorso velocemente fino al test di team building che ha visto gli stessi partecipanti divisi in gruppi sfidarsi nel ridefinire quegli stessi valori da cui si era partiti. Una sfida che ha visto tutti gli imprenditori coinvolti e motivati, prima di andare in buca nella cornice naturale del Golf club “Alpe della Luna”.

Grande soddisfazione espressa dal Presidente Piccola Industria di Confindustria Pesaro e Urbino, Alessandro Pieraccini per quello che ha definito, non più un evento, ma un vero e proprio processo di crescita, mentre il direttore di Confindustria Pesaro e Urbino, Andrea Baroni si è concentrato sul tema delle infrastrutture, necessarie a un territorio, quello dell’entroterra pesarese, «che sembra essere sempre più lontano dai centri nevralgici dell’economia», e sul tema degli invasi per il reperimento di acqua, problema che ciclicamente investe la provincia.