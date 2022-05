PESARO – Nel piano triennale dei lavori pubblici della Regione Marche manca l’ospedale di Pesaro.

A segnalarlo è la consigliera Pd Micaela Vitri: «Il Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche per il triennio 2022-2024 – afferma la consigliera regionale Micaela Vitri – delude ogni promessa e aspettativa. Nel momento in cui l’Europa mette a disposizione risorse senza precedenti, la Regione potrebbe modernizzare tutto il territorio, mentre emerge una totale incapacità di progettazione».

La consigliera continua: «È vero che aumentano gli investimenti previsti nel triennio, passando da 124 a 139 milioni nel nuovo piano, ma la programmazione è la stessa degli anni precedenti. Bene che si confermino tanti progetti importanti già iniziati gli anni scorsi. Rimaniamo delusi per l’assenza dei progetti più attesi. Tra tutti manca proprio l’ospedale di Pesaro, nonostante i 150 milioni stanziati per la sua realizzazione siano già stati messi a bilancio. Guardando indietro di qualche anno vedo che invece per quello di Fermo erano bastati pochi mesi per inserire il progetto di fattibilità tecnico-economica nel piano. Nessuna traccia nemmeno della ristrutturazione del secondo edificio dell’Ospedale di Sassocorvaro, né nel PNRR né in questo piano. Deduco che l’intenzione della Giunta Acquaroli sia di lasciarlo in degrado oppure in mano al privato, a dispetto di tutte le promesse fatte in campagna elettorale. L’unica novità del piano per il nostro territorio riguarda i lavori dell’area del mercato ortofrutticolo Codma di Fano con un impegno di spesa di 1,35 milioni».

Di tutt’altro avviso il consigliere Fdi Nicola Baiocchi: «Oltre 27 milioni di euro per 20 opere pubbliche che contribuiranno a rafforzare il territorio della provincia di Pesaro Urbino. Progetti concreti con i quali mettiamo a terra risorse importanti».

Andando nello specifico, i lavori ricompresi nell’elenco sono: Realizzazione ponte ciclopedonale sul fiume Cesano 2 milioni di euro; Ciclovia turistica del Foglia 3.500.000 milioni di euro; Ciclovia Pesaro-Unione Pian del Bruscolo 2 milioni di euro; Mitigazione rischio idrogeologico Rupe Fiorenzuola di Focara 4.800.000 euro+610.114,91 euro; Manutenzione delle briglie e dell’alveo a valle di S. Filippo sul Cesano nei comuni di Monteporzio e Mondavio 480.000 euro+455.857,08 euro; Realizzazione di un traliccio ad alta quota per le esigenze della Protezione Civile regionale presso Monte Paganuccio Cagli (PU) 135.000 euro; Interventi di sistemazione morfologica di un tratto di alveo del Torrente Apsa di San Donato in Loc. Fornaci e Casse Concordia in Comune di Urbino 260.000 euro+260.000 euro; Pesaro, Strada dei Cacciatori, SOI – efficientamento energetico e adeguamento sismico 500mila euro+500mila euro; Immobile di proprietà regionale ubicato a Pesaro, via Gramsci – Buozzi uffici ex genio civile 1.407.300 euro; Ciclovia turistica del Metauro 6.500.000 euro; Bike Park del Montefeltro, secondo lotto funzionale, realizzazione percorsi ciclabili per mountainbike (enduro) 1.050.782,07 euro; Interventi di stabilizzazione in alveo e rimozione muro crollato a valle di San Filippo sul Cesano 300mila euro; Manutenzione argini Fiume Metauro tratto fluviale con opere in 2° categoria 170mila euro+250mila euro; Interventi di manutenzione idraulica nel tratto terminale del Fiume Foglia nel comune di Pesaro 140mila euro; Fiume Cesano: intervento di manutenzione e consolidamento opere idrauliche nel comune di Pergola 200mila euro; Rifacimento tappetini di usura del piazzale Codma a Fano 850mila euro; Rimozione e rifacimento della tinteggiatura del complesso edilizio Codma a Fano 500mila euro; Lavori di adeguamento argine del Torrente Arzilla comune di Fano 180mila euro.