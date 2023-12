Piano di sicurezza natalizio in Prefettura, controlli su centri storici, banche, supermercati e strade

Il prefetto Greco ha stabilito le misure da attuare in questo periodo per prevenire reati. Allerta anche ai fuochi d'artificio

PESARO – Periodo natalizio, controlli a tappeto sulle strade, centri storici e sul materiale pirotecnico.

Il Prefetto Emanuela Saveria Geco ha convocato e presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica cui hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Vice Comandante della Capitaneria di Porto, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale, i rappresentanti dell’Anas, del “118”, dei Comuni di Pesaro, Urbino e Fano. Nel corso della riunione dopo un approfondito esame delle principali problematiche di ordine e di sicurezza pubblica che potrebbero evidenziarsi nel delicato periodo natalizio e di fine anno, il Prefetto ha disposto per l’attuazione di un accurato dispositivo di prevenzione generale e di controllo del territorio, al fine di prevenire l’attuazione di disegni criminosi e di turbative, attesa anche la delicata situazione interna ed internazionale.



E’ stata ribadita la necessità che nelle manifestazioni, come mercatini ed eventi affini che vengono organizzati nel territorio, venga posta la massima attenzione nell’attuazione delle misure di prevenzione e vigilanza, così come richiamato dalle disposizioni del Ministero dell’Interno. Oggetto di particolare vigilanza ed attenzione saranno i centri storici, nonché le strutture maggiormente esposte al pericolo di azioni criminali quali istituti di credito, uffici postali, centri commerciali, supermercati ed esercizi commerciali, che saranno interessati da un intensificato piano di controllo.

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di manufatti pirotecnici, il Questore disporrà, per il periodo considerato, una specifica azione di monitoraggio e contrasto della produzione e vendita di materiale illecito. Verranno altresì attuati rigorosi servizi di vigilanza e controllo, in special modo nel periodo antecedente le festività di fine anno, sulla vendita di fuochi artificiali ed artifici pirotecnici In relazione al prevedibile aumento degli afflussi turistici uniti all’incremento dei flussi di traffico veicolare su tutte le principali arterie stradali, in particolare su quelle extraurbane, il Prefetto Greco, al fine di promuovere la predisposizione dei servizi di vigilanza stradale e di intervento nelle situazioni di emergenza, nonché efficienti dispositivi di assistenza e di soccorso, ha disposto l’effettuazione di coordinati servizi di prevenzione e di contrasto delle violazioni alle norme di comportamento alla guida lungo le principali direttrici stradali.



Nelle ore notturne saranno effettuati servizi lungo i consueti itinerari seguiti dai frequentatori di discoteche e locali notturni, con intensificato impiego di strumenti di rilevazione dello stato di ebbrezza. Previsti anche capillari servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati nelle principali località interessate da flussi turistici. Analoga attività di coordinamento è stata predisposta nel campo del soccorso di emergenza e dell’assistenza sanitaria, grazie al rafforzato impegno dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118 e delle Strutture sanitarie, al fine di garantire tempestivi ed efficaci interventi in situazioni di prevedibile intensificazione delle esigenze di soccorso e di assistenza alla popolazione.