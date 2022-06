Piandimeleto, sbalzato via dal trattore finisce in dirupo e muore

PIANDIMELETO – Tragedia nella tarda mattinata del 28 giugno a Piandimeleto, in località Calzoppo. Erano circa le 12 quando un agricoltore di 85 anni ha perso la vita dopo che il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato.



Il pensionato, mentre stava svolgendo alcuni lavori agricoli, per cause in fase di accertamento, sarebbe stato sbalzato fuori dal trattore finendo nel dirupo sottostarne: un salto di circa tre metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria che, con l’ausilio del 118, hanno recuperato l’uomo.



Per lui non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. L’incidente si sarebbe consumato a pochi metri da casa: a dare l’allarme sarebbe stata proprio la moglie. Sul posto anche i Carabinieri di zona.