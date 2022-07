PIANDINELETO – La comunità di Piandimeleto piange Eliseo Costantini, il 69enne che nell’ultimo weekend ha perso la vita nell’ennesimo incidente correlato all’utilizzo di mezzi agricoli. Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato in un dirupo nella notte a cavallo tra il 9 e 10 luglio. Eliseo, che era titolare di un’azienda di coltivazione di cereali, sarebbe precipitato in un dirupo mentre, a bordo del suo trattore, stava lavorando un appezzamento di terreno nelle campagne di Belforte all’Isauro.



A dare l’allarme sono stati i familiari che non erano riusciti a mettersi in contatto telefonicamente con l’uomo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i carabinieri di Carpegna e i vigili del fuoco di Macerata Feltria. Dopo alcune ore il corpo oramai esanime dell’uomo è stato individuato. Tutta da chiarire la dinamica: il 69enne si era recato nel tardo pomeriggio per lavorare in modo da evitare le ore più calde.

Difficili anche le operazioni di recupero: il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato a circa 180 metri nella scarpata che confina con l’appezzamento terriero. Il mezzo agricolo era rotolato ancora più in profondità. L’incidente è solo l’ultimo di una lunghissima serie che ha funestato il pesarese a partire dalla primavera di quest’anno. Un incidente dalla dinamica molto simile aveva già colpito la comunità di Piandimeleto a fine giugno: anche in quel caso la vittima era stata sbalzata in un dirupo.