Piandimeleto, una famiglia in quarantena volontaria in attesa di accertamenti

PIANDIMELETO – Coronavirus, una famiglia in quarantena volontaria a Piandimeleto.

Ad annunciarlo è il sindaco Veronica Magnani: «Considerate le ultime notizie apparse sui mezzi di comunicazione locali riguardanti un potenziale caso di contagio sul nostro territorio comunale, si informa la popolazione che sono in corso, da parte delle Autorità sanitarie competenti, accertamenti di laboratorio e non appena si avranno notizie in merito verrà data comunicazione. Si precisa che il soggetto interessato, unitamente a tutti i familiari, sono al momento sottoposti a quarantena domiciliare volontaria. Sarà cura di questa amministrazione informare la cittadinanza di tutte le misure e azioni da intraprendere in base alle risultanze degli accertamenti. Si raccomanda, pertanto, di evitare comportamenti che possono creare inutili allarmismi e di tenere conto delle linee guida emanate dal Ministero della Salute».