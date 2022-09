Piagge piange la morte di Mercedes Ceccarelli, musicista ed atleta

TERRE ROVERESCHE – Piagge piange la scomparsa di Mercedes Ceccarelli, mancata a 64 anni nella giornata del 12 settembre a Milano dove risiedeva da oramai molti anni. Mercedes, affetta dalla sindrome di Down, era molto conosciuta nel mondo dell’associazionismo milanese per le sue tantissime passioni: era un’apprezzata suonatrice di Arpa e con l’Onlus Esagramma aveva preso parte a concerti in tutto il mondo.

Mercedes Ceccarelli (Fonte foto Esagramma)

Molto sentito il ricordo condiviso dall’associazione: «Con immenso dolore condividiamo la scomparsa di Mercedes Ceccarelli, arpista storica dell’Orchestra Esagramma, compagna di avventure, risate e numerosissimi concerti. Amica sincera, collega spiritosa, punto di riferimento per i nuovi musicisti, sempre attenta e accogliente con tutti. Per chi volesse partecipare al funerale, sarà mercoledì 14 settembre alle 9 nella Basilica di Sant’Agostino, via Copernico – Milano. Ci mancherai, sempre».



Mercedes Ceccarelli

Mercedes si era distinta negli anni anche nel mondo sportivo, in particolare nel nuoto e nell’atletica dove aveva collezionato una lunga militanza ricca di medaglie e trionfi. L’ha ricordata con affetto anche la Polisportiva Milanese: «La nostra splendida, dolcissima Mercedes è mancata ieri. Lascia in tutti noi un vuoto enorme che vogliamo riempire ricordando i suoi abbracci, il suo sorriso sempre presente, la sua dolcezza infinita, la sua grinta e la sua infinita voglia di fare e di partecipare ad ogni iniziativa che le si proponesse. Ci mancherai tantissimo Mercy».

Il rito funebre verrà celebrato mercoledì 14 settembre alle 9 nella Basilica di Sant’Agostino, a Milano. Dopo le esequie la salma verrà trasferita al cimitero comunale di Piagge dove alle ore 17 il feretro verrà benedetto prima di essere tumulato.