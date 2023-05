Petriano, ritrovato Matteo Fabbrizioli: era ad Ortisei

PETRIANO – Disavventura a lieto fine per Matteo Fabbrizioli, il 40enne pesarese che si era allontanato volontariamente da casa venerdì sera scorso a seguito di una discussione in famiglia. A lanciare l’appello erano stati gli stessi familiari che si erano rivolti, oltre che alle autorità, anche al popolo dei social.



Grazie all’impegno profuso dagli uomini dell’Arma è stato possibile ritrovare Matteo ad oltre 450 chilometri da casa, in Val Gardena, ad Ortisei. L’uomo è stato riconosciuto dai carabinieri della compagnia locale mentre passeggiava per le vie della città a notta fonda. Il 40enne è apparso ai militari in stato confusionale anche se in buona salute. Ora potrà tornare a casa e ricongiungersi con la sua famiglia.