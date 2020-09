Petriano, bimbo positivo alla primaria di Gallo: alunni e insegnanti in quarantena

PETRIANO – Alunno positivo nella scuola primaria di Gallo di Petriano (Pu). Classe e insegnanti in quarantena.

A comunicarlo il sindaco Davide Fabbrizioli sui canali social istituzionali: «Ci è stato comunicato il primo caso di positività Covid-19 nella scuola primaria di Gallo. Mi preme sottolineare che la situazione è stata subito presa in esame e come da protocollo le insegnanti e gli alunni della classe sono in quarantena preventiva. Il Dipartimento Prevenzione Asur, la Scuola e il Comune stanno monitorando la situazione. È già in stato avanzato la procedura di tamponi e se come ci auguriamo saranno negativi riprenderemo l’attività didattica della classe. Non creiamo allarmismi ed io, la scuola ed il Comune siamo a disposizione per ogni chiarimento».

Ad oggi secondo il distretto sanitario pesarese sono 22.552 le persone poste in quarantena nella provincia di Pesaro ed Urbino dall’inizio della pandemia. Sono 742 le persone in isolamento, di queste 202 positive di cui 66 sintomatiche e 136 asintomatiche.