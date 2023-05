Petriano, si allontana da casa dopo una discussione: l’appello dei familiari

PETRIANO – Si è allontana da casa a seguito di una discussione facendo perdere le sue tracce. Si chiama Matteo Fabbrizioli e ha circa 40 anni, è alto 1 metro e 65, è in forte sovrappeso e soffre di una leggera difficoltà di deambulazione. A diffondere l’allarme e chiedere aiuto sui social sono stati i familiari preoccupati per le sue sorti.



«Matteo dopo una discussione avvenuta nel pomeriggio di venerdì scorso non è rientrato a casa e non risponde alle chiamate e ai messaggi che gli vengono inviati. Il telefono risulta spento. E’ stato avvistato sabato nella prima mattinata alla stazione delle corriere di Pesaro, poi nella tarda mattinata a Montecchio. Ieri è stato ripreso da una telecamera di sicurezza alle 11.30 a Montecchio, poi quasi certamente è salito sul bus linea verde delle 14.30 partito dalla stazione delle corriere di Pesaro per poi scendere a Borgo Santa Maria verso le 14.45. I carabinieri sono stati allertati e stanno eseguendo le ricerche. Chi dovesse avvistarlo – continua il messaggio pubblicato sui social – avvisi subito i carabinieri o i familiari al 3490866400 (Ramon) ed avvicinandolo gli dica che a casa sono tutti in forte pensiero e che lo accoglieranno come sempre a braccia aperte».



La foto allegata è recente anche se il 40enne ha i capelli più corti e brizzolati ed un accenno di pizzetto. Al momento dell’allontanamento indossava con una maglia scura ed un borsello a tracolla, forse ha un berretto chiaro. Il 40enne sarebbe stato ripreso da una telecamera di sicurezza il 27 maggio alle 11.30 a Montecchio, poi dovrebbe essere quasi certamente è salito sul bus linea verde delle 14.30 partito dalla stazione di Pesaro per poi scendere a Borgo Santa Maria verso le 14.45.